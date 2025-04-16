Туркменистан и Япония скрепили экономическое партнерство 15 документами – объем японских инвестиций в экономику Туркменистана превышает 11 млрд.долл.США

15 апреля – в последний день визита в Японию – Президент Сердар Бердымухамедов встретился с Императором Нарухито, Премьер­министром Сигэру Исибой, а также с представителями деловых и научно-образовательных кругов Японии.

В рамках визита и встреч с деловыми кругами Японии были подписаны 15 двусторонних документов, которые охватывают широкий спектр сотрудничества в промышленной, энергетической, образовательной и экологической сферах.

В ходе встречи с Императором Японии Нарухито стороны подтвердили высокий уровень двусторонних отношений и выразили готовность к их дальнейшему развитию.

Император Японии отметил, что отношения между двумя странами вступили в качественно новый этап. Он подчеркнул важность визита Президента Бердымухамедова и поздравил с успешным проведением Национального дня Туркменистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке. Участие Туркменистана в этом международном мероприятии стало, по словам Императора, свидетельством успехов страны во всех сферах.

Глава Туркменистана, в свою очередь, выразил уверенность в том, что нынешняя встреча откроет новую страницу в истории туркмено-японских отношений. Президент также передал Императору тёплые приветствия и наилучшие пожелания от Национального Лидера туркменского народа.

Император Нарухито отметил личный вклад Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в развитие партнёрства между двумя государствами, передав в ответ пожелания.

Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия. Япония, известная своими передовыми технологиями и промышленным потенциалом, рассматривается Туркменистаном в качестве одного из ключевых партнёров в деле модернизации экономики. Страна располагает значительными природными ресурсами и стремится к их рациональному использованию с привлечением высоких технологий, в том числе японских.

Президент Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан активно реформирует ключевые отрасли – электроэнергетику, нефтегазовый сектор, химию, строительство, транспорт и сельское хозяйство. В этом контексте особое значение приобретают инновационные подходы и сотрудничество с мировыми технологическими лидерами.

Глава государства также отметил перспективность взаимодействия в таких сферах, как возобновляемые источники энергии, информационные технологии, экология и устойчивое развитие.

Наряду с экономическим сотрудничеством важное место в двусторонних отношениях занимает культурно-гуманитарное партнёрство. Президент Туркменистана отметил высокий интерес своей страны к японской культуре, искусству и традициям. В свою очередь, Император Нарухито подчеркнул значение преподавания японского языка в учебных заведениях Туркменистана.

Подводя итоги встречи, стороны выразили уверенность, что стратегическое партнёрство между Туркменистаном и Японией будет и в дальнейшем крепнуть во благо народов двух дружественных стран.

15 апреля в Токио состоялись официальные переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Премьер-министром Японии Сигэру Исиба.

Встреча на высшем уровне между Японией и Туркменистаном охватила широкий спектр вопросов, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и культурной сферах, а также на взаимодействие по региональным и глобальным проблемам.

Премьер-министр Исиба поприветствовал тот факт, что 14 апреля Туркменистан провел первое национальное мероприятие в рамках выставки ЭКСПО-2025 в Осаке.

Он также заявил о желании Японии к углублению отношений с Туркменистаном как с взаимовыгодным партнером, отношения с которым базируются на дружбе и взаимном доверии.

Премьер-министр Исиба приветствовал прогресс в двусторонних отношениях между Японией и Туркменистаном в различных областях, в том числе в рамках диалога “Центральная Азия – Япония”. Он также заявил, что Япония хотела бы еще больше укрепить экономические отношения с Туркменистаном. Япония готова предложить свои технологии Туркменистану с его богатыми природными ресурсами путем продвижения проектов по их переработке. Например, речь идет о проекте второго завода по переработке газа в бензин и проекте завода по производству аммиака и карбамида в Киянлы.

В свою очередь, Президент Бердымухамедов выразил признательность за теплый прием, оказанный ему во время визита в Японию, и подчеркнул стремление Туркменистана к дальнейшему укреплению двусторонних отношений с Японией.

Глава Туркменистана выделил основные направления туркмено-японских отношений.

Первое – взаимодействие в политико-дипломатической сфере, сказал Президент Туркменистана, предложив активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств, а также представительств обоих государств при международных организациях.

Второе – расширение торгово-экономических контактов. На сегодняшний день в Туркменистане реализован ряд крупных проектов с участием японских компаний. В данном контексте Президент Бердымухамедов подтвердил готовность страны к продолжению активной работы, в частности, в плане претворения в жизнь новых экономических проектов с японскими партнёрами. В их ряду были определены строительство второго завода по производству аммиака и карбамида, а также второго завода по производству бензина из природного газа.

В качестве третьего вектора глава государства назвал сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Как отмечалось, в Туркменистане регулярно проводятся различные культурные мероприятия, организуемые Посольством Японии – Дни японского кино, презентация икебаны, демонстрация блюд японской кухни. В 2024 году в культурно-парковом комплексе «Magtymguly Pyragy» в Ашхабаде был установлен памятник японскому писателю Ясунари Кавабата.

Прямые контакты установлены между высшими учебными заведениями двух стран. В Туркменистане большое значение придаётся изучению японского языка, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Одно из основных направлений двустороннего сотрудничества – межпарламентские связи.

В ходе встречи Президент Туркменистана пригласил Премьер-министра Японии принять участие в декабрьском Международном форуме в Ашхабаде, который будет посвящен 30-летию постоянного нейтралитета.

В завершение глава государства ещё раз подчеркнул, что Туркменистан придаёт большое значение дальнейшему укреплению сотрудничества с Японией.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с председателем Японского банка международного сотрудничества (JBIC) господином Хаяси Нобумицу. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в финансово-экономической сфере.

В ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам устойчивого развития. Президент Бердымухамедов подчеркнул, что стратегия Туркменистана ориентирована на формирование научно обоснованных, высокотехнологичных и экологически чистых производств. Акцент был сделан на значении совместных проектов с участием японских компаний, особенно в сфере внедрения инноваций и передовых технологий в ключевые отрасли экономики.

Со своей стороны председатель JBIC высоко оценил экономическую политику Туркменистана и выразил заинтересованность японских бизнес-кругов и финансовых структур в расширении взаимодействия. Он отметил наличие потенциала для реализации новых инвестиционных и инфраструктурных проектов, направленных на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнёрских связей между Туркменистаном и Японским банком международного сотрудничества.

Затем, в тот же день, Президент Сердар Бердымухамедов встретился с президентом Университета Цукуба Кёсукэ Нагата.

Стороны констатировали эффективный характер партнерства Туркменистана и Японии в области образования. Между высшими учебными заведениями двух стран установлены прямые контакты. В частности, приняты соответствующие документы о сотрудничестве между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади, Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и Университетом Цукуба Японии.

7 апреля текущего года во время прямой видеоконференцсвязи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Туркменистана и Университетом Цукуба Японии по совместным научным исследованиям в области водородной энергетики.

Подтвердив готовность Туркменистана и далее эффективно развивать отношения с Японией, Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил руководителя Университета Цукуба за личный вклад в укрепление дружественных связей между двумя странами.

В рамках встречи состоялась церемония вручения главе Туркменистана диплома о присвоении академического звания «Почётный доктор философских наук» Университета Цукуба.

Президент Сердар Бердымухамедов также встретился с представителями деловых кругов Японии.

С японской стороны во встрече приняли участие руководители и представители Туркмено-японского экономического комитета, компаний «Mitsubishi Corporation», «Sumitomo Corporation», «Komatsu Ltd.», «Toyo Engineering Corporation», «Kawasaki Heavy Industries, Ltd», «Sanko Seikа Co. Ltd.», «Muroosystems Corporation», «Tokyo Boeki Eurasia Limited», «Mitsubishi Heavy Industries Ltd.», «Sumitomo Heavy Industries Ltd.», «Tohkemy Corporation», «Itochu Corporation».

Выступая на встрече Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Япония для Туркменистана является примером развития передовых технологий, инноваций, экономической и экологической стратегии.

Как отмечалось, Туркменистан уделяет огромное внимание модернизации инновационной промышленности, ускоренному переходу к «зелёной» экономике. Вместе с тем большая роль отводится диверсификации энергетики и развитию национальной и международной транспортной взаимосвязанности. Во всех этих направлениях имеются реальные возможности для участия японского бизнеса, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Национальная экономика в основном развивается за счёт государственных и частных инвестиций. Ежегодно инвестиции в экономику превышают 40 процентов ВВП. При этом доля иностранных инвестиций составляет до 15 процентов, заявил глава Туркменистана.

По словам Бердымухамедова, стратегический курс на индустриально-инновационный рост обеспечивается путём направления более 65 % от общего объёма инвестиций в производственный сектор.

Сегодня в Туркменистане зарегистрированы 44 инвестиционных проекта с участием японских компаний на общую сумму, превышающую 11 миллиардов долларов США. Также реализуются проекты на сумму около 256 миллионов евро и почти 190 миллиардов иен, заявил глава государства.

Он выделил значительный вклад в развитие туркменской экономики таких корпораций, как «Itochu Corporation», «Kawasaki Heavy Industries», «Mitsubishi Corporation”, «Sojitz Corporation», «Toyo Engineering», «Mitsui», «Sumitomo Corporation».

За последние годы при участии японских компаний в Туркменистане введены в строй крупные промышленные объекты. В их числе – газохимический комплекс по производству аммиака и карбамида в Гарабогазе, завод полимеров в Киянлы, завод по производству бензина из природного газа в Овадандепе и газотурбинная электростанция в Чарджевском этрапе.

Успешно осуществляются поставки в нашу страну землеройной техники «Komatsu», а также автотранспортной техники марки «Toyota», сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Президент озвучил ряд конкретных предложений по развитию сотрудничества:

во-первых, продвигать японские технологии и продукцию на рынок Туркменистана, особенно в таких областях, как машиностроение, электроника и химическая промышленность;

во-вторых, внедрять передовые японские технологии в области водосбережения, водоочистки, управления отходами, «зелёной» и водородной энергетики.

В-третьих, было предложено изучить возможность привлечения малых и средних японских предприятий к ведению бизнеса в Туркменистане и соответственно туркменских – в Японии.

Пользуясь случаем, Президент Сердар Бердымухамедов пригласил японских бизнесменов к участию в качестве почётных гостей в Международном форуме, который пройдёт в Ашхабаде по случаю 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Представители бизнес-структур подчеркнули, что в настоящее время Туркменистан уделяет огромное внимание развитию и модернизации инфраструктуры промышленного сектора, переходу к циркулярной экономике и переработке отходов. Особый акцент был сделан на том, что страна демонстрирует ответственный подход к вопросам охраны окружающей среды. Наряду с этим была выражена уверенность, что японские компании выдвинут новые инициативы и предложения по сотрудничеству в данном направлении.

По итогам встречи с деловыми кругами Японии и на полях визита подписаны следующие двусторонние документы:

Рамочное Соглашение между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и группой компаний, состоящих из «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» (Япония), «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret Anonim Şirketi» (Турция) и «Itochu Corporation» (Япония) о сотрудничестве по проектированию, закупке и строительству «под ключ» второго завода по переработке газа в бензин в Ахалском велаяте Туркменистана; Рамочное Соглашение между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и группой компаний «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.» (Япония), «Gap Inşaat Yatirim ve Diş Ticaret Anonim Şirketi» (Турция) и «Mitsubishi Corporation» (Япония) о сотрудничестве по проектированию, закупкам и строительству «под ключ» завода по производству карбамида мощностью 1 155 тысяч тонн в год в посёлке Киянлы Балканского велаята Туркменистана; Рамочное Соглашение между Государственным концерном «Türkmen­himiýa» и группой компаний «Toyo Engineering Corporation» (Япония) и «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret A.Ş.» (Турция) о сотрудничестве по капитальному ремонту Киянлынского полимерного завода в Туркменистане; Дополнительное Соглашение № 2 между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» к Рамочному Договору № 02/24 от 09.05.2024 (HZM-740101 от 03.06.2024); Рамочное Соглашение между Министерством энергетики Туркменистана и компанией «Sumitomo Corporation» (Япония) о сотрудничестве по проектам перевода электростанций открытого цикла на комбинированный цикл работы; Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и «Muroosystems Corporation» Японии; Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана и компанией «Sumitomo Heavy Industries, Ltd.» (Япония); Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и компанией «Tokyo Boeki Eurasia Ltd»; Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и компанией «Tohkemy Corporation» Японии; Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана и японской корпорацией «Kubota»; Меморандум о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Научно-исследовательской инициативой Университета Чуо по совершенствованию национального кадастра парниковых газов и повышению потенциала по отчётности в соответствии с Парижским соглашением; Меморандум о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Японским агентством по страхованию экспорта и инвестиций. Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, Фондом Nippon и Фондом JACAFA; Меморандум о взаимопонимании между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади, Фондом Nippon и Фондом JACAFA; Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана, Фондом Nippon и Фондом JACAFA.

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В рамках визита главы государства в Японию члены делегации Туркменистана провели двусторонние встречи с руководителями государственных и частных структур, в том числе банковских учреждений страны.

На официальном вебсайте премьер-министра Японии опубликован совместный пресс-релиз, посвященный визиту Президента Туркменистана в Японию и встрече с Премьер-министром.

Полный текст пресс-релиза доступен здесь: https://japan.kantei.go.jp/content/000169219.pdf

Ключевые пункты пресс-релиза:

Геополитическая важность Центральной Азии: Япония и Туркменистан разделяют мнение о растущей геополитической значимости Центральноазиатского региона и подчеркивают важность взаимного сотрудничества в качестве партнеров для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона.

Приверженность принципам Устава ООН: Обе страны подтвердили важность соблюдения целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, включая уважение суверенитета и территориальной целостности, содействие миру, а также защиту и укрепление человеческого достоинства.

Укрепление взаимосвязи Центральной Азии и мирового сообщества: Страны договорились о продвижении конкретных инициатив по укреплению взаимосвязи между Центральной Азией и мировым сообществом при активном участии Японии.

Саммит Диалога “Центральная Азия плюс Япония”: Япония и Туркменистан договорились о сотрудничестве в проведении саммита Диалога “Центральная Азия плюс Япония”.

30-летие нейтралитета Туркменистана: Япония поздравила Туркменистан с 30-летием признания статуса постоянного нейтралитета, и обе страны подтвердили готовность совместно содействовать миру в международном сообществе, включая продвижение Форума, посвященного Международному году мира и доверия в Ашхабаде в декабре этого года.

Дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества: Страны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества по трем приоритетным направлениям: создание новых отраслей промышленности и модернизацию промышленности в соответствии с мерами по борьбе с изменением климата в Центральной Азии; Улучшение логистики и транспорта; процветание за счет усиленных человеческих ресурсов благодаря партнерству между Японией и Центральной Азией.

Достижение углеродной нейтральности/нетто-нуля: Признавая важность одновременного достижения экономического роста, энергетической безопасности и декарбонизации, страны договорились о достижении общей цели углеродной нейтральности/нулевых выбросов и приветствовали прогресс в разработке дорожной карты энергетического перехода.

Сотрудничество в областях “зеленой” и цифровой трансформации (GX и DX): Стороны договорились о сотрудничестве в межправительственной и межведомственной координации в этих областях.

Сотрудничество в инфраструктурных проектах: Подписан Меморандум о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) для содействия сотрудничеству в инфраструктурных проектах в Туркменистане.

Поддержка вступления Туркменистана в ВТО: Япония выразила намерение оказать необходимую поддержку процессу вступления Туркменистана в ВТО.

Укрепление логистики, транспорта и межличностных обменов: Страны договорились о сотрудничестве в укреплении связей и пограничного контроля, а также в укреплении глобальной цепочки поставок, включая “Транскаспийский международный транспортный маршрут” (Средний коридор). Туркменистан приветствовал сотрудничество Японии, включая обучение туркменских таможенников.

Продвижение запуска прямых авиарейсов: Стороны договорились о продвижении деятельности по запуску прямых рейсов между Японией и Туркменистаном.

Сотрудничество в транспортной сфере: Приветствовались поставки автомобилей японского производства и планы по строительству станции техобслуживания в Туркменистане.

Сотрудничество в области телерадиовещания: Отмечено внедрение новейшего японского вещательного оборудования.

Межпарламентские обмены: Приветствовались активные межпарламентские обмены.

Сотрудничество в области снижения рисков бедствий: Отмечен прогресс в развитии системы сейсмического наблюдения.

Развитие человеческих ресурсов: Приветствовалась поддержка изучения японского языка и обмены в области науки, технологий и социальных наук. Стороны договорились о развитии человеческих ресурсов для укрепления связей между странами.

Расширение прав и возможностей женщин: Страны договорились о сотрудничестве в этом направлении с учетом перспективы “Женщины, мир и безопасность” (WPS).

Избежание двойного налогообложения: Приветствовано подписание Конвенции между Японией и Туркменистаном об избежании двойного налогообложения.

Двусторонний инвестиционный договор (BIT): Стороны договорились о продолжении переговоров для скорейшего заключения Двустороннего инвестиционного договора.

Политический диалог: Отмечено развитие двусторонних отношений через продолжение политического диалога и обмен делегациями. Подтверждена важность политических консультаций.

Борьба с терроризмом и транснациональной преступностью: Обе страны решительно осудили все формы терроризма и подтвердили важность сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и в области пограничного контроля в свете ситуации в Афганистане.

Зона мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии: Япония и Туркменистан отметили резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, провозглашающую Центральную Азию “Зоной мира, доверия и сотрудничества”.

Афганистан: Страны договорились о содействии мирному развитию Афганистана и проведении двусторонних консультаций на различных уровнях министерств иностранных дел.

Ядерное разоружение и нераспространение: Обе страны выразили приверженность миру без ядерного оружия и готовность сотрудничать в этих областях. ///nCa, 16 апреля 2025 г.