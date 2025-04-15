Туркмено-хорватский диалог: от экономики до культуры

15 апреля 2025 года состоялась встреча Посла Туркменистана в Республики Хорватии с резиденцией в г.Бухарест А.Аннаева с Министром иностранных и Европейских дел Республике Хорватия г-ном Гордан Грлич Радманом.

В повестку дня встречи вошел широкий круг вопросов, затрагивающих различные области двустороннего сотрудничества, включая вопросы политико-дипломатического взаимодействия, торгово-экономического и культурно-образовательного партнерства. Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.

Особое внимание уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. Было подчёркнуто, что регулярные встречи, бизнес-форумы и выставки, способствуют установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

Была отмечена важность активизации работы Межправительственной туркмено-хорватской комиссии по экономическому сотрудничеству. В этом контексте, стороны обменялись мнениями касательно расширения взаимодействия в таких отраслях, как машиностроение, судостроение, фармацевтическая, химическая, пищевая, деревообрабатывающая промышленность, строительство, морские порты, туристическая инфраструктура, перерабатывающая промышленность, высокие технологии, наука, образование и ряд других сфер. Кроме этого, стороны отметили необходимость активизации сотрудничества по линии Министерств образования и высших учебных заведений двух стран.

В этот же день А.Аннаев встретился с Сопредседателем румынской части межпарламентской туркмено-хорватской группы дружбы, депутатом Горан Каниски.

В ходе беседы туркменский дипломат подчеркнул важность активизации межпарламентского диалога. Группа была создана в 2016 году, придав импульс двустороннему сотрудничеству между законодательными органами двух стран.

В этом контексте было предложено в ближайшем будущем организовать первое заседание этой группы. Стороны согласились, что инаугурационную встречу следует провести в Ашхабаде.

Говоря об активной деятельности Туркменистана на международной арене, стороны отметили потенциал позитивного нейтралитета страны в реализации задач, заключенных в Целях устойчивого развития.

Во второй половине дня Посол А.Аннаев встретился с директором управления международного культурного сотрудничества и европейских дел Министерства культуры и медиа Республики Хорватии г-жой Аня Елавич.

В целях дальнейшего развития межкультурных связей между Туркменистаном и Республики Хорватии, туркменская сторона предложила провести мероприятия в рамках празднования 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, также пригласила Хорватию принять участие в текущем году в различных международных мероприятиях, фестивалях, проводимых в Туркменистане.

Отдельной темой встречи стал и вопрос о возможности проведения Дней культуры Туркменистана в Республики Хорватия.

Директор выразила заинтересованность хорватской стороны в сотрудничестве с туркменской стороной в сфере культуры и культурного обмена, участии во взаимных мероприятиях, а также в налаживании партнерства с туркменскими музеями. Также речь шла о возможности взаимных визитов музыкально-танцевальных, театральных групп в обе столицы.

В заключении стороны сошлись во мнении, что культурная дипломатия является неотъемлемой частью двусторонних отношений. ///nCa, 15 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)