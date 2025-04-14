Президент Туркменистана находится с визитом в Японии

13 апреля 2025 г, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с визитом в Японию, сообщает TDH.

В Туркменистане большое значение придаётся расширению сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с Японией. Отношения между двумя странами носят долгосрочный стратегический характер и основываются на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия.

Туркмено-японское партнёрство динамично развивается в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Туркменистан и Япония успешно взаимодействуют в рамках авторитетных международных организаций, в первую очередь ООН, а также в формате «Центральная Азия–Япония». Япония последовательно поддерживает инициативы Туркменистана в рамках Организации Объединённых Наций и других международных структур.

Национальный Лидер Аркадаг Бердымухамедов совершил визиты в Японию в 2009, 2013, 2015, 2019 и 2022 годах. Президент Сердар Бердымухамедов впервые посещает Японию на посту Президента страны.

Одним из приоритетных направлений туркмено-японского взаимодействия являются торгово-экономические отношения. Дальнейшему укреплению двустороннего экономического сотрудничества в последние годы способствовала реализация совместных проектов в области промышленности, транспорта и связи, топливно-энергетического комплекса. Такие компании, как «ITOCHU», «Kawasaki Heavy Industries», «Mitsubishi», «Sojits», «Sumitomo», «Toyo Engineering», «Komatsu» являются долгосрочными партнерами Туркменистана.

Японские компании приняли участие в реализации таких крупных инфраструктурных проектов в Туркменистане, как строительство завода по производству аммиака и карбамида в Мары, завода «Maryazot», завода по выпуску карбамидных удобрений в Гарабогазе, полимерного газохимического комплекса в посёлке Киянлы, завода по производству экологически чистого синтетического топлива – бензина из природного газа – в Ахалском велаяте, газотурбинная электростанция в Чарджевском этрапе Лебапского велаята.

Туркменистан также заинтересован в передовых технологиях для модернизации национальной промышленности и сельского хозяйства, в том числе в инновационных решениях японских компаний в области автоматизации, IT-технологий и устойчивого развития.

Обе страны нацелены на углубление традиционных связей в области науки, образования и культуры, расширение диалога по линии высшего образования. В этом контексте в качестве позитивных примеров можно привести налаженные контакты между учебными заведениями Туркменистана и Университетом Цукуба Японии.

В рамках визита в Японию глава государства примет участие в торжествах по случаю Национального дня Туркменистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке, а также проведёт двусторонние и деловые встречи на высшем уровне. ///nCa, 14 апреля 2025 г.