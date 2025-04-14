Мир формирует психическое здоровье детей

nCa Report

В тихих промежутках между конфликтами и спокойствием развивается сознание детей, формируются нейронные связи, которые будут направлять их по жизни. Взаимосвязь между миром и психическим здоровьем детей не просто теоретическая — это живая реальность, которая формирует наше общее будущее. Когда мы выходим за рамки непосредственных сообщений о зонах конфликтов, чтобы понять более глубокие социальные последствия, мы находим убедительные доказательства того, что устойчивый мир создает необходимую основу для развития здорового и жизнерадостного ума у детей.

Представьте себе ребенка, растущего в регионе, охваченном непрекращающимся конфликтом. Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ постоянно подтверждают, что насилие и нестабильность оказывают глубокое воздействие на развитие мозга. Согласно докладу ВОЗ о предотвращении насилия за 2016 год, дети в зонах конфликтов испытывают повышенную реакцию на стресс, которая может препятствовать нормальному развитию мозга, затрагивая области, ответственные за обучение, эмоциональную регуляцию и социальные связи.

Доказательства, подтверждающие эту связь, являются существенными и продолжают расти. Систематический обзор за 2018 год, опубликованный в журнале The Lancet Чарльсоном и соавторами, подтверждает, что у людей, живущих в районах, затронутых конфликтом, значительно повышен уровень психических расстройств, а метаанализ показал, что воздействие конфликтов почти удваивает распространенность психических расстройств, включая депрессию, тревогу и посттравматическое стрессовое расстройство.

Влияние конфликтов на отношения между поколениями также хорошо задокументировано. Исследования Гарвардского центра развития ребенка показали, что травмы родителей и токсический стресс могут повлиять на способность родителей выполнять родительские обязанности и сделать детей уязвимыми. Их исследования показывают, что, хотя генетика играет определенную роль, качество условий ухода за детьми, которое серьезно ухудшается во время конфликтов, оказывает глубокое влияние на траектории развития детей.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) задокументировало, что перемещенные дети сталкиваются с особыми проблемами психического здоровья. В их глобальном докладе об образовании беженцев за 2019 год отмечается, что дети-беженцы в пять раз чаще не посещают школу, чем дети, не являющиеся беженцами, что оказывает влияние на их психологическое развитие и перспективы на будущее.

За статистическими данными скрывается жизненный опыт самих детей. В доклад ЮНИСЕФ “Положение детей в мире” за 2020 год включены свидетельства детей, проживающих в зонах конфликтов, которые убедительно иллюстрируют, насколько насилие ограничивает их психологические возможности. Как объяснил один 10-летний мальчик из Сирии: “Когда идут боевые действия, я могу думать только о сегодняшнем дне. Когда все спокойно, я могу мечтать о завтрашнем дне”.

Психологи, занимающиеся вопросами развития, давно признали, что надежная привязанность — эмоциональная связь между детьми и теми, кто за ними ухаживает, — формирует основу для всего последующего психологического роста. Исследование “Неблагоприятный опыт детства” (ACE), проведенное Центрами США по контролю и профилактике заболеваний в сотрудничестве с Kaiser Permanente, показало, что подверженность детей различным формам неблагоприятных воздействий, включая насилие в обществе, тесно коррелирует с негативными последствиями для здоровья на протяжении всей жизни.

Мир не просто предотвращает травмы — он активно развивает жизнестойкость. Работа доктора Энн Мастен из Университета Миннесоты, изучающая устойчивость детей, сталкивающихся с трудностями, показала, что стабильная, благоприятная среда обеспечивает защитные факторы, которые помогают детям развивать навыки адаптивного преодоления трудностей. Ее исследование показывает, как нормальные процессы развития могут возобновляться, когда восстановлена базовая безопасность.

Результаты образования, пожалуй, являются наиболее наглядным свидетельством этой связи. В докладе “Образование под угрозой 2020” зафиксировано более 11 000 нападений на учебные заведения, учащихся и преподавателей в период с 2015 по 2019 год. Эти сбои влияют не только на академическое обучение, но и на развитие социально-эмоциональных навыков, которые составляют основу психического здоровья. Исследования, проведенные Глобальной коалицией по защите образования от нападений, показывают, что школы обеспечивают важнейшую психологическую поддержку и нормальную жизнь во время кризисов, когда они остаются безопасными местами.

Экономический анализ еще больше подтверждает необходимость придания приоритетного значения обеспечению мира в качестве меры по охране психического здоровья. В совместном докладе Всемирного банка и ВОЗ “Выйти из тени: сделать психическое здоровье приоритетом глобального развития” (2016) подсчитано, что в период с 2010 по 2030 год проблемы психического здоровья обойдутся мировой экономике примерно в 16 триллионов долларов, причем непропорционально высокий процент этих затрат будет приходиться на зоны конфликтов.

Голоса специалистов в области психического здоровья, работающих непосредственно в зонах конфликтов, придают особый вес этим аргументам. Такие организации, как “Врачи без границ” (Médecins Sans Frontières), задокументировали психологические симптомы, которые обычно наблюдаются у детей из регионов конфликтов, включая повышенную бдительность, эмоциональное оцепенение и ограниченное представление о будущем. В их отчетах рассказывается о том, как устойчивый мир создает условия, необходимые для эффективного вмешательства в области психического здоровья.

Данные, полученные в постконфликтных регионах, вселяют надежду. Исследование, проведенное Институтом исследований проблем мира в Осло, зафиксировало постепенное улучшение показателей психического здоровья населения в результате успешных мирных процессов в нескольких регионах. Их лонгитюдные исследования показывают, что психологическое восстановление требует времени, но ускоряется, когда мир сопровождается инклюзивной социальной политикой и поддержкой со стороны сообщества.

Это имеет серьезные последствия для политики. Если мир действительно является необходимым условием для оптимального психического здоровья детей, то миростроительство становится не просто политической проблемой или проблемой безопасности, но и важнейшим мероприятием в области общественного здравоохранения. В Плане действий Всемирной организации здравоохранения по охране психического здоровья четко признается необходимость устранения социальных детерминант психического здоровья, включая подверженность насилию и конфликтам.

Факты приводят к неизбежному выводу: мир — это не роскошь и не идеалистическая цель, а фундаментальное условие здорового психологического развития детей. Поскольку мы сталкиваемся с растущими глобальными вызовами, которые угрожают стабильности во многих регионах, защита психического здоровья детей, пожалуй, является наиболее убедительным аргументом в пользу приоритета мира. Каждый ребенок, рожденный в мирном обществе, представляет собой не просто человека, избавленного от травм, но и важный вклад в наше коллективное психическое здоровье в будущем.

Как утверждается в преамбуле Конвенции ООН о правах ребенка, дети должны “расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и взаимопонимания”. Современная наука подтверждает это понимание — сознание, которое мы помогаем формировать сегодня, создаст мир завтрашнего дня. В этой глубокой взаимосвязи между психическим здоровьем детей и устойчивым миром заключается наша самая большая задача и наша самая большая надежда.

/// nCa, 14 апреля 2025 г. (подготовлено в интерактивном режиме с использованием искусственного интеллекта)