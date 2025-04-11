Институт Юнуса Эмре в Турции приглашает иностранных граждан принять участие  в летних школах

Институт Юнуса Эмре ежегодно проводит летние школы, и участники со всего мира, соответствующие тематике летних школ, принимают участие в программах, проводимых в различных городах Турции.

Информация о заявках на Летние школы Института Юнуса Эмре 2025:

Тематические летние школы: Летняя школа турецкой археологии, Летняя школа турецкой моды, Летняя школа турецкой кухни, Летняя школа современного турецкого искусства»

Сроки подачи заявок: 25 марта – 15 апреля 2025 г.

Адрес подачи заявки и подробная информация: https://summerschools.yee.org.tr

Летняя школа турецкого языка:

Способ подачи заявки: Индивидуальная подача заявки через Турецкие культурные центры

Сроки подачи заявок: 25 марта – 15 апреля 2025 г.

Адрес подачи заявки и подробная информация: Турецкие культурные центры Института Юнуса Эмре. ///nCa, 11 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Культурным Центром Посольства Турции в Туркменистане)