Президент Туркменистана посетит Японию

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Японию с визитом в качестве официального гостя правительства Японии для участия в мероприятии, посвященном Национальному дню ЭКСПО-2025 в Осаке, Кансай, Япония, с 13 по 15 апреля, сообщает Министерство иностранных дел Японии.

Во время своего пребывания в Японии Президент Бердымухамедов нанесет государственный визит Его Величеству Императору Японии.

Премьер-министр Японии Ишиба Шигеру проведет встречу с Президентом Бердымухамедовым.

Ожидается, что в результате визита Президента Бердымухамедова в Японию дружественные отношения между Японией и Туркменистаном еще более укрепятся.

В прошлом Сердар Бердымухамедов посещал Японию пять раз и впервые посетит Японию в качестве Президента Туркменистана. ///nCa, 10 апреля 2025 г.