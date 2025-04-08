Туркменистан приглашает к Экологическому Диалогу: Открыта Регистрация на Международную Научно-Практическую Конференцию «Энергетические Перспективы и Новые Технологии Разработки Углеводородных Месторождений» TESC 2025

Туркменистан принял эстафету глобального экологического диалога, объявив о проведении Международной научной конференции по экологическим аспектам добычи углеводородных ресурсов (TESC 2025) 5 июня 2025 года, во Всемирный день окружающей среды. Это решение стало логичным продолжением решительного проявления приверженности нашей страны глобальной экологической повестке и последовало за участием Уважаемого Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в первом в истории саммите «Центральная Азия – Европейски й союз» и ключевом международном климатическом форуме «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических вызовов: консолидация ради общего процветания», состоявшемся в Самарканде, Узбекистан.

Выступая на форуме, Уважаемый Президент Туркменистана подчеркнул, что вопросы климата «традиционно занимают особое место в формате “Центральная Азия – Европейский союз”», акцентируя необходимость совместных региональных действий. «Наша задача сегодня – определить приоритетные направления сотрудничества и заложить прочные основы для их реализации», – заявил Аркадаглы Герой Сердар, обозначив фундамент для будущих инициатив.

Данная научная конференция, которая состоится в Ашхабаде, станет ведущей платформой для продвижения инноваций и международного сотрудничества в области устойчивого развития углеводородного сектора. Организованная Государственными концернами «Туркменгаз» и «Туркменнебит», TESC 2025 призвана ускорить прогресс на пересечении энергопроизводства и экологической ответственности. А участие международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР), Форум стран – экспортёров газа (ФСЭГ), Международное энергетическое агентство (МЭА) и Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), обеспечит интеграцию дискуссий в глобальный контекст устойчивого развития.

TESC 2025 объединит государственных деятелей, научных экспертов, лидеров бизнеса и представителей международных экологических организаций со всего мира. Их общая цель – выработка практических решений для экологически ответственной добычи углеводородов с тем, чтобы обеспечить глобальный энергетический рынок надёжной, устойчивой и чистой энергией. Не случайно девизом предстоящей конференции станет «Надёжная, Устойчивая, Чистая энергия», олицетворяющий стремление к экологически ответственному будущему.

В этой связи значимость транснационального газопровода ТАПИ является очевидной. Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг, выступая 19 марта на Международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального сотрудничества в обеспечении устойчивого развития», подчеркнул важное геополитическое и геоэкономическое значение проекта ТАПИ. «Газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия является одним из значимых проектов. Его цель – обеспечить в современную эпоху природным газом страны с общей численностью населения 1 миллиард 750 миллионов человек», – отметил Герой-Аркадаг.

В 2023 году на COP28 в Дубае Уважаемый Президент Туркменистана объявил о присоединении страны к Глобальному обязательству по метану и выступил с инициативой о создании Регионального центра климатических технологий ООН в Центральной Азии.



Также была подчеркнута приверженность нашей страны глобальным климатическим усилиям, в том числе через ключевые национальные стратегии, такие как обновлённая Стратегия по изменению климата и утверждённый Национально определяемый вклад (НОВ), предусматривающий сокращение выбросов парниковых газов на20% к 2030 году.

Для реализации этих инициатив под руководством Президента Туркменистана была утверждена Дорожная карта на 2023–2026 годы, направленная на выполнение международных обязательств. «Реализация экологических инициатив Туркменистана – таких как создание Регионального центра технологий по изменению климата и переход к циркулярной экономике – должна стать нашим общим приоритетом», – отметил Глава государства на саммите в Самарканде, призвав весь мир к более активному сотрудничеству.

В этой связи следует отметить, что мониторинг и сокращение выбросов метана и парниковых газов осуществляются в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Национальной стратегии по изменению климата и Парижского соглашения. С марта 2024 года в сотрудничестве с UNEP на платформе MARS начат систематический сбор данных о выбросах метана с использованием спутников. По данным MARS, с июня 2024 по февраль 2025 года анализ показал впечатляющие результаты: в ноябре и декабре 2024 года выбросы метана достигли нулевого уровня, особенно в кратере Дарваза. Без сомнения, эти достижения станут важным вкладом в повестку TESC 2025, наглядно демонстрируя успехи Туркменистана в решении экологических вызовов.

Прогресс Туркменистана в выполнении взятых обязательств также подтверждается и независимыми данными. В отчете компании «KAYRROS» под названием «Глобальное обязательство по метану, три года спустя: частичный отчет о ходе выполнения» отмечается: «Совокупные выбросы метана в Туркменистане из его восточных и западных добывающих регионов, несмотря на кратковременный рост в 2021 году, демонстрируют тенденцию к снижению с того пика, даже при увеличении добычи нефти и газа. Совокупные выбросы в 2023 году снизились на 10% по сравнению с 2020 годом, что превышает 9%-ное условное сокращение, требуемое в линейной прогрессии к целям 2030 года». Таким образом, успехи Туркменистана в сокращении выбросов метана очевидны, и эти результаты станут важным примером для обсуждений на TESC 2025, где будут представлены новые шаги по достижению климатических целей.

Проведение TESC 2025 Туркменистаном приходится на время, когда мир остро нуждается в лидерстве и инновациях в борьбе с изменением климата. Согласовывая энергетическую политику с экологическими приоритетами, страна формирует новую модель сотрудничества и глобального взаимодействия. Как подчеркнул наш Уважаемый Президент: «Только вместе, в солидарности и единстве, мы сможем преодолеть глобальные вызовы нашего времени».

Регистрация на Международную научно-практическую конференцию TESC 2025 уже открыта. В прошлом году конференция привлекла 250 делегатов из 31 страны. Конференция станет важным событием для специалистов в области нефегазовой промышленности, предоставляя уникальную платформу для обмена знаниями и опытом. Участие в конференции является бесплатным, а международным делегатам предоставляется бесплатная визовая поддержка. Регистрация доступна на официальном сайте конференции TESC 2025. ///nCa, 8 апреля 2025 г. (материал предоставлен организаторами TESC 2025)