Китай опубликовал подробный отчет, в котором приводятся доказательства преднамеренных атак “внешних сил” на критически важную сетевую инфраструктуру Китая во время 9-х зимних Азиатских игр.

9-е зимние Азиатские игры проходили в Харбине, провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, с 7 по 14 февраля.

Согласно анализу журналов и статистическим данным Информационных систем по вопросам конкуренции (ISCs), с 26 января по 14 февраля было совершено 270 167 кибератак из-за рубежа. Частота атак резко возросла в период с 7 по 13 февраля, достигнув максимума 8 февраля.

В отчете утверждается, что более 62% атак исходили из США.

Отчет о киберугрозах во время 9-х Зимних Азиатских игр в Харбине 2025

https://www.cverc.org.cn/head/zhaiyao/Cyber_Threat_Report_of_The_9th_Asian_Winter_Games_Harbin_2025_EN.pdf

Доклад еще раз доказывает, что Китай является одной из главных целей кибератак во всем мире, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь в ходе общения со СМИ. /// Посольство Китая в Туркменистане, 8 апреля 2025 г.