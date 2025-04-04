Урсула фон дер Ляйен подтвердила заинтересованность ЕС в укреплении партнерства с Туркменистаном

3 апреля в Самарканде Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с Председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В ходе беседы Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила заинтересованность ЕС в укреплении многостороннего партнерства со странами Центральной Азии, включая Туркменистан.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан придает большое значение расширению связей с Евросоюзом, особенно в области «зеленой» энергетики. В соответствии с продвигаемой ЕС политикой устойчивого развития Туркменистан активно внедряет новые технологии и предпринимает меры по обеспечению стабильных поставок энергоресурсов.

В рамках сотрудничества в Туркменистане также успешно претворяются в жизнь проекты в таких сферах, как законотворчество, наука и образование, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата.

Глава государства также напомнил, что 2025 год объявлен ООН «Международным годом мира и доверия» по инициативе Туркменистана. В честь этого события в декабре 2025 года в Ашхабаде состоится Международный форум мира и доверия, приуроченный к 30-летию постоянного нейтралитета страны. Президент пригласил Урсулу фон дер Ляйен принять участие в этом крупном форуме.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов выразил благодарность Председателю Европейской Комиссии за личный вклад в развитие отношений между Туркменистаном и ЕС. ///nCa, 4 апреля 2025 г.