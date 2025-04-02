Инфографика: Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Узбекистана со странами ЕС

Сектор по связям с общественностью Центра экономических исследований и реформ, Узбекистан

В преддверии саммита «Центральная Азия – Европейский Союз», который пройдёт 3-4 апреля 2025 года в Самарканде, Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) подготовил инфографику, отражающую динамику внешней торговли и инвестиционного сотрудничества Узбекистана со странами Евросоюза за последние 7 лет.

Торгово-экономическое сотрудничество

Евросоюз во внешней торговле Узбекистана в рейтинге стран торговых партнеров по объему товарооборота, экспорта и импорта занимает 3-е место после Китая и России.

В 2024 г. доля стран ЕС во внешней торговле Узбекистана составила: в товарообороте – 9,7%, экспорте – 6,3%, импорте – 12%.

Товарооборот Узбекистана со странами ЕС за период 2017-2024 гг. вырос в 2,4 раза с $2,6 млрд. до $6,4 млрд., экспорт в 3,6 раза с $472,3 млн. до $1,7 млрд., импорт в 2,2 раза с $2,2 млрд. до $4,7 млрд.

В период 2017-2024 гг. доля стран ЕС в общем товарообороте Узбекистана немного снизилась с 9,9% до 9,7%, в общем экспорте выросла с 3,8% до 6,3%, в общем импорте снизилась с 15,5% до 12%.

Снижение доли ЕС в общем импорте произошло за счет переориентации части импорта Узбекистана из стран ЕС на страны Азии. При этом увеличился объем экспорта в страны ЕС и его доля в общем объеме экспорта Узбекистана.

В 2024 г. по сравнению с 2023 г. товарооборот Узбекистана с ЕС вырос на 5,2% с $6,1 млрд. до $6,4 млрд., экспорт на 26,9% с $1,3 млрд. до $1,7 млрд., импорт не изменился и остался на уровне $4,7 млрд.

В 2024 г. экспорт Узбекистана в страны ЕС составил $1,7 млрд.

При этом, основной объем (54%) составила химическая продукция – $877,4 млн., в том числе радиоактивные элементы (уран) – $775,3 млн., удобрения – $95,6 млн., различные сульфаты и карбонаты – $2,5 млн.

В страны ЕС в 2024 г. было поставлено 86% всего объема экспорта радиоактивных элементов (урана), около 27% удобрений, 5% текстильной продукции 2,1% плодоовощной продукции.

В 2024 г. импорт Узбекистана в страны ЕС составил $4,7 млрд.

Страны ЕС входят в число основных поставщиков в Узбекистан «станков, оборудования и транспортных средств», химической и другой необходимой для развития промышленности продукции.

В 2024 г. в импорте Узбекистана из стран ЕС около 50% ($2,3 млрд.) составили «машины, оборудование, транспортные средства, электротехническая продукция, приборы и медтехника», в том числе летательные аппараты (самолеты) в количестве 10 единиц на 272,4 млн. из Германии, Франции, Чехии и Словакии.

Второй крупной товарной позицией импорта из стран ЕС является химическая продукция (лекарственные средства, парфюмерия, косметика и другие химические вещества) – $1,2 млрд. (24,9% импорта).

На страны ЕС приходится порядка 16% общего импорта Узбекистана «машин, оборудования и транспортных средств», в том числе почти все закупаемые гражданские самолеты, а также 40% общего импорта фармацевтической продукции.

В 2024 г. основной объем товарооборота Узбекистана с странами ЕС приходится: на Германию (19,1%), Францию (17,8%), Литву (9,4%), Италию (6,9%), Чехию (6,8%), Польшу (6%), Латвию (4,5%), Нидерланды (4,2%), Бельгию (3,3%), Австрию (3,3%), Словению (2,8%) и другие.

Инвестиционное сотрудничество

В 2024 г. объем прямых иностранных инвестиций и кредитов из стран ЕС (включая финансовые организации стран ЕС) вырос на 77% и составил $4,1 млрд. (в 2023 г. – $2,3 млрд.).

При этом в 2024 г. по сравнению с 2017 г. годовой объем привлекаемых инвестиций из стран ЕС вырос в 18 раз (в 2017 г. – $222 млн., 2018г. – $324,1 млн.).

Наибольший объем инвестиций в 2024 г. был привлечен из Германии – $1,4 млрд., Нидерландов – $1,1 млрд., Кипра – $858,9 млн., Чехии – $137,8 млн., Италии – $99,8 млн., Швеции – $97,5 млн. и др.

За период 2017-2024 гг. суммарный объем привлеченных прямых инвестиций и кредитов из стран ЕС (в том числе от финансовых организаций ЕС) составил $12,4 млрд.

В Узбекистане действуют порядка одной тысячи предприятий с капиталом стран ЕС, в том числе 201 ед. с капиталом Германии.

Заключение

Развитие экономического сотрудничества между Узбекистаном и странами ЕС обладает значительным потенциалом и открывает широкие возможности для взаимовыгодного партнёрства. Узбекистан заинтересован в привлечении европейских инвестиций и передовых технологий в стратегически важные отрасли, такие как возобновляемая энергетика, химическая и фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство и транспортная логистика.

Одновременно европейские компании получают возможность расширить своё присутствие на новых перспективных рынках Центральной Азии, укрепляя свои позиции в глобальных производственных цепочках.

Не менее важно активное использование предоставленного Узбекистану статуса бенефициара «GSP+» для увеличения экспорта высококачественной сельскохозяйственной и текстильной продукции на европейские рынки. Дальнейшее техническое содействие ЕС в области сертификации, цифровой трансформации и вступление Узбекистана в ВТО будут способствовать повышению конкурентоспособности узбекских товаров и услуг, что, в свою очередь, укрепит двусторонние торгово-экономические связи.

Вступление в силу нового Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС, а также эффективное использование европейских программ финансового содействия могут стать важным стимулом для устойчивого развития экономики Узбекистана. Перспективными направлениями также выступают совместные проекты в сфере туристической инфраструктуры, учитывающие предпочтения европейских туристов, что обеспечит рост туристического потока и будет способствовать укреплению межкультурных связей между сторонами.

В целом, предстоящий саммит в Самарканде может стать не только символическим, но и практически значимым шагом к новому уровню сотрудничества, в основе которого – прагматизм, взаимная выгода и общее стремление к устойчивому развитию. ///nCa, 2 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)