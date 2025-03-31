Заседание совместной туркмено-иранской экономической комиссии состоится в Тегеране в мае

В конце мая текущего года в столице Ирана, Тегеране, состоится заседание совместной туркмено-иранской экономической комиссии. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи министра дорожного и городского строительства Исламской Республики Иран Фарзане Садег Мальваджерд с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

На заседании комиссии планируется рассмотреть ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, включая дорожные карты в таких сферах, как транспорт, технико-инженерное взаимодействие и энергетика. По информации официального портала правительства Ирана, стороны обсудили перспективы сотрудничества в области транспорта, а также вопросы, связанные с развитием и экспортом технико-инженерных услуг.

Важным пунктом повестки дня в Ашхабаде стали вопросы партнерства в газовой и электроэнергетической отраслях. Также было уделено внимание взаимодействию в рамках транзитных коридоров, железнодорожного и автомобильного сообщения.

Кроме того, в ходе визита в Ашхабад Фарзане Садег встретилась с официальными лицами транспортного сектора Туркменистана, чтобы обсудить возможности расширения транзитного сотрудничества и развития транспортных коридоров между двумя странами.

Стороны также рассмотрели сотрудничество в рамках программы ТРАСЕКА, нацеленное на развитие транспортных связей в Евразийском регионе. Среди обсуждаемых тем было развитие дорожной карты сотрудничества по перевозке 20 миллионов тонн транзитных грузов, увеличение пропускной способности железных дорог и организация комбинированных перевозок через пограничный пункт Лотфабад.

Еще одной важной темой переговоров стало налаживание пассажирских авиаперевозок между городами Туркменистана и Ирана. ///nCa, 31 марта 2025 г.