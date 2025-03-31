БОМКА 10 поддерживает экспортный потенциал и сотрудничество в области ВФК в Центральной Азии

С 26 по 28 марта в Душанбе финансируемая ЕС программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) организовала региональный семинар, посвященный повышению экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции Центральной Азии.

Семинар объединил представителей ветеринарных и фитосанитарных служб Таджикистана и Туркменистана для укрепления их потенциала, обмена региональным опытом, обсуждения ключевых вызовов и возможностей в продвижении экспорта, а также усиления сотрудничества между контролирующими органами. В рамках мероприятия участники рассмотрели международные стандарты экспортного контроля, ветеринарную и фитосанитарную сертификацию, а также внедрение цифровых решений, таких как платформа IPPC ePhyto. Эксперты из Казахстана и Узбекистана в рамках регионального обмена тренерами представили успешные практики в области экспортного регулирования, содействия торговле и соблюдения требований ЕС к экспорту сельскохозяйственной продукции. В ходе интерактивных сессий, анализа практических примеров и упражнений участники проанализировали экспортные процедуры и обсудили возможность взаимного обучения для улучшения контроля ВФК.

Данное мероприятие было организовано в рамках Компонента 3 Программы БОМКА 10 «Содействие торговле», направленного на поддержку региональной экономической интеграции через укрепление сотрудничества и повышение эффективности ветеринарного и фитосанитарного контроля. ///БОМКА, 28 марта 2025 г.