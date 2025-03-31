Аркадаг Бердымухамедов и Эрдоган провели телефонный разговор

30 марта состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Собеседники обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Ораза.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Туркменистан с принятием в третий раз Генеральной Ассамблей ООН Резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана», отметив, что это знаменательное достижение наглядно свидетельствует о признании политики Туркменского государства в интересах мира, добрососедства, всеобщего благополучия и устойчивого развития.

Национальный Лидер туркменского народа также выразил признательность за участие турецкой делегации в Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», приуроченной к 4-й годовщине образования Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе разговора отмечалось, что Турция является одним из стратегических торгово-экономических партнёров Туркменистана. Двустороннее сотрудничество развивается в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Неотъемлемой составляющей межгосударственного диалога является культурно-гуманитарное сотрудничество.

Пользуясь возможностью, Аркадаг Бердымухамедов попросил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана передать приветствия его супруге Эмине Эрдоган от Огулгерек Бердымухамедовой, супруги Национального Лидера, а также от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

В завершение телефонного разговора стороны подтвердив готовность поддерживать инициативы и усилия друг друга по дальнейшему расширению отношений между Туркменистаном и Турцией и приданию им нового содержательного наполнения. ///nCa, 31 марта 2025 г.