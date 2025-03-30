Вице-президент Благотворительного фонда по лечебной деятельности встретилась с помощником Президента Узбекистана

В рамках международной конференции под названием “Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей” вице-президент Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева встретилась с помощником Президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиёевой.

В ходе беседы стороны подробно обсудили широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в области детского здравоохранения. Особое внимание было уделено обмену опытом и изучению лучших практик в сфере предоставления медицинской помощи и поддержки детям, которые нуждаются в особом внимании.

Саида Мирзиёева, высоко оценив достижения Туркменистана в развитии системы здравоохранения, подчеркнула готовность узбекской стороны к активному обмену опытом и реализации совместных проектов, направленных на улучшение здоровья детей.

Стороны выразили уверенность, что совместные усилия позволят достичь значительных результатов в деле защиты прав и интересов детей, а также укрепления здоровья подрастающего поколения. ///nCa, 30 марта 2025 г.