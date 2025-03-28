В Брюсселе прошёл культурный вечер, организованный Посольством Туркменистана совместно с ENCATC

В Посольстве Туркменистана в Королевстве Бельгия состоялся культурный вечер, посвящённый продвижению межкультурного диалога, народной дипломатии и презентации уникального культурного наследия Туркменистана.

Мероприятие стало продолжением официальной сессии, проведённой ранее в Европейском парламенте по вопросам нейтралитета и мира, и было организовано Посольством Туркменистана совместно с Европейской сетью по культурной политике и образованию в сфере управления (ENCATC).

Культурный вечер объединил представителей искусства, культурных организаций, СМИ, членов Европейского парламента и руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в Брюсселе.

С приветственным словом выступил Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов, который подчеркнул, что культура и нейтралитет — это неразделимые части философии мира. «Культура строит мосты между народами — прочнее и долговечнее любых политических соглашений», — отметил он. Посол также выразил готовность Туркменистана к реализации совместных культурных проектов в Европе и в Туркменистане, как продолжение своей нейтральной и открытой внешней политики.

Особая благодарность была выражена госпоже Жанали Чолиандро-Бейенс, Генеральному секретарю ENCATC, за участие и поддержку в организации мероприятия. В своём выступлении она подчеркнула значение культуры как основы гуманитарного диалога и устойчивого международного партнёрства.

Также была выражена признательность госпоже Елене Харитоновой, основательнице Центральноазиатско-европейского творческого альянса, за активное взаимодействие с Посольством и продвижение культурных связей между регионами.

В рамках вечера также состоялась презентация туркменского культурного наследия, с особым акцентом на:

традиционные ювелирные украшения,

национальную вышивку,

и изделия декоративно-прикладного искусства, символизирующие богатую историю, самобытность и художественную выразительность туркменского народа.

Гости с интересом ознакомились с представленными экспонатами, обсуждали символику, стилистику и духовные смыслы туркменской культуры.

Мероприятие завершилось угощением традиционного туркменского плова, что позволило участникам не только прикоснуться к культуре через искусство, но и ощутить её вкус — как ещё одно выражение туркменского гостеприимства и щедрости. ///nCa, 28 марта 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)