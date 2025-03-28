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Президент Туркменистана принял Верховного представителя Европейского Союза

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27 марта 2025 года, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии госпожу Каю Каллас.

Верховный представитель Евросоюза подчеркнула, что ЕС высоко оценивает достигнутые Туркменистаном успехи во всех сферах.

Президент Бердымухамедов отметил, что Туркменистан придаёт большое значение сотрудничеству с ЕС в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание на встрече было уделено партнёрству в формате «Центральная Азия–Европейский Союз». Учитывая потенциал центральноазиатских государств, развитие эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с Евросоюзом имеет большое значение для региона.

В этой связи отмечалось, что первый саммит «Центральная Азия–Европейский Союз» пройдёт в городе Самарканд Республики Узбекистан и призван способствовать налаживанию многопланового и долгосрочного партнёрства на регулярной основе.

Обсуждая тему возможностей расширения сотрудничества Туркменистана и ЕС, Президент отметил, что Туркменистан совместно со странами региона и авторитетными международными организациями активно развивает такие транспортные коридоры, как Север–Юг и Восток–Запад. Была выражена уверенность, что коридоры станут надёжным мостом для расширения сотрудничества со странами Евразийского континента в торгово-экономической сфере.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодного сотрудничества. ///nCa, 28 марта 2025 г

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