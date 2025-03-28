Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Узбекистана

27 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёра Саидова. В ходе встречи обсуждались ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития.

Бахтиёр Саидов передал Президенту Туркменистана и Национальному Лидеру туркменского народа приветствия от имени Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов выразил ответные наилучшие пожелания узбекскому руководству, отметив важность нынешнего визита узбекской делегации.

«Туркменистан придаёт важное значение укреплению двусторонних отношений с Республикой Узбекистан, основанных на прошедших испытание временем крепких узах добрососедства», подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Как отмечалось, высокий уровень взаимного доверия и открытости, присущий межгосударственному диалогу, выступает ключевым фактором в деле развития конструктивного партнёрства.

Туркменистан и Узбекистан успешно сотрудничают в рамках Организации Объединённых Наций и других международных и региональных структур, оказывая друг другу взаимную поддержку в продвижении инициатив и предложений. В контексте укрепления взаимодействия государств Центральной Азии подчёркнута значимость предстоящего первого саммита «Центральная Азия – Европейский Союз», который пройдёт в Самарканде.

Одним из центральных вопросов переговоров стало развитие торгово-экономических связей. Зафиксирована положительная динамика двустороннего товарооборота, а также активное сотрудничество в топливно-энергетическом, транспортно-логистическом и сельскохозяйственном секторах. Особое внимание уделено расширению контактов в культурной, научной и образовательной сферах.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил намерение Туркменистана и далее укреплять и развивать стратегическое партнёрство с Республикой Узбекистан. ///nCa, 28 марта 2025 г.