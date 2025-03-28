Тарик Саиди

Вот несколько соединяемых точек:

1.В пьесе Шекспира “Юлий Цезарь” Брут говорит:

Есть прилив в делах людских,

Который, пойманный в разгар, ведёт к удаче;

Упущенный, весь путь их жизни

Завязнет в мелях и несчастьях.

В таком полноводном море мы сейчас плывём,

И мы должны поймать течение, когда оно служит,

Иначе потеряем наши начинания

2.Иногда постоянное стремление к краткосрочным целям может привести к серьезным проблемам в долгосрочных интересах.

3.География — это строгий руководитель, который диктует свои условия.

4.Арбитражный закон почти всегда находит способ проявить себя: когда возникает разница в цене на товары или финансовые инструменты, они перемещаются оттуда, где они дешевле, туда, где они сравнительно дороже.

5.Истинная государственная мудрость заключается в том, чтобы видеть вещи с двух точек зрения: одновременно анализировать каждую проблему в отдельности и оценивать общую картину в целом. ///nCa, 28 марта 2025 г.