Тарик Саиди
Вот несколько соединяемых точек:
1.В пьесе Шекспира “Юлий Цезарь” Брут говорит:
Есть прилив в делах людских,
Который, пойманный в разгар, ведёт к удаче;
Упущенный, весь путь их жизни
Завязнет в мелях и несчастьях.
В таком полноводном море мы сейчас плывём,
И мы должны поймать течение, когда оно служит,
Иначе потеряем наши начинания
2.Иногда постоянное стремление к краткосрочным целям может привести к серьезным проблемам в долгосрочных интересах.
3.География — это строгий руководитель, который диктует свои условия.
4.Арбитражный закон почти всегда находит способ проявить себя: когда возникает разница в цене на товары или финансовые инструменты, они перемещаются оттуда, где они дешевле, туда, где они сравнительно дороже.
5.Истинная государственная мудрость заключается в том, чтобы видеть вещи с двух точек зрения: одновременно анализировать каждую проблему в отдельности и оценивать общую картину в целом. ///nCa, 28 марта 2025 г.