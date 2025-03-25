Укрепление сотрудничества ЕС-Центральная Азия: общее видение будущего

Авторская колонка Ее Превосходительства Беаты Пекса, Посла Европейского Союза в Туркменистане

Партнерство Европейского Союза с Центральной Азией основано на фундаменте общих ценностей и стремлении к взаимному процветанию. Как Посол ЕС в Туркменистане, я лично наблюдала углубление этих отношений, которые являются не только региональной инициативой, но и укоренены в двусторонних партнерствах с каждой из пяти стран Центральной Азии. Наша деятельность направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому экономическому росту во всем регионе. Ключевым моментом этого партнерства станет первый в истории саммит ЕС-Центральная Азия, запланированный на 3-4 апреля 2025 года в Самарканде, Узбекистан. Этот исторический саммит, объединяющий лидеров ЕС и президентов стран Центральной Азии, еще больше укрепит нашу долгосрочную приверженность региону.

Установление мостов через диалог и сотрудничество

Предстоящая министерская встреча ЕС и Центральной Азии, а также визит Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас в Ашхабад, являются важным шагом на пути к саммиту. Эти встречи будут способствовать открытому политическому диалогу и диалогу по вопросам безопасности, что особенно важно в сегодняшней неспокойной глобальной обстановке. ЕС, как и нейтральный Туркменистан, решительно выступает против применения силы в международных отношениях и поддерживает Украину в борьбе с продолжающейся агрессией. Мы высоко ценим инициативу Туркменистана “Год мира и доверия”, которая глубоко резонирует с проблемами, стоящими перед обоими нашими регионами. ЕС также привержен поддержке инициатив стран Центральной Азии, направленных на создание зоны, свободной от ядерного оружия, и предотвращение радикализации и экстремизма.

Наша приверженность региональной безопасности проявляется в таких программах, как Программа управления границами в Центральной Азии (БОМКА) и Программа действий по борьбе с наркотиками в Центральной Азии (КАДАП). Однако для достижения подлинного мира и безопасности требуется нечто большее, чем политический диалог; они требуют экономического и социального развития. Наша стратегия партнерства охватывает все сферы экономики, связи и торговли, поддерживая страны Центральной Азии в развитии их торгового сотрудничества с миром, включая Европу, при соблюдении международного права и прав человека.

Инвестиции в устойчивый рост и взаимосвязанность

Значительный прогресс был достигнут в углублении сотрудничества между ЕС и Центральной Азией в ряде ключевых секторов. Стратегия ЕС для Центральной Азии (2019 г.) и Совместная дорожная карта по углублению связей (2023 г.) формулируют четкое видение современного, инклюзивного партнерства. Коллективная помощь, предоставляемая ЕС и его государствами-членами, позиционирует ЕС как ведущего поставщика помощи в целях развития в Центральной Азии, с выделением более 550 миллионов евро на период 2021-2027 годов, что приносит пользу всем пяти странам Центральной Азии.

ЕС признает значительный потенциал для дальнейшего роста своего партнерства с Центральной Азией, особенно в области энергетики, цифровой связи, изменения климата и сырья. Инициативы ЕС “Global Gateway” и “Team Europe” направлены на ускорение устойчивого роста в этих областях с особым упором на критически важное сырье и устойчивую к климатическим воздействиям инфраструктуру. Благодаря расширению сотрудничества в области цифровой связи, ЕС и Центральная Азия могут способствовать созданию более инклюзивной и устойчивой модели развития. Партнерство готово к расширению за счет инвестиций, способствующих переходу к “зеленой” энергетике, укреплению региональной безопасности и повышению глобальной конкурентоспособности Центральной Азии.

Центральным компонентом наших совместных усилий является развитие Транскаспийского транспортного коридора, который обладает потенциалом для создания современного, конкурентоспособного и эффективного торгового маршрута, соединяющего Европу и Азию, в течение максимум 15 дней. ЕС активно поддерживает этот коридор через различные региональные программы, на общую сумму более 88 миллионов евро, включая региональную транспортную программу в Центральной Азии (30 миллионов евро), Программу процветания Центральной Азии (28,4 миллиона евро) и программу ЕС “Обеспечение взаимосвязанности в Центральной Азии” (30 миллионов евро). Кроме того, ЕС привержен поддержке инвестиций в инфраструктуру, связанную с коридором, посредством смешанных финансовых взносов и гарантий по кредитам.

Используя инициативы “Team Europe”, которые объединяют бюджеты ЕС и его государств-членов, ЕС сотрудничает со странами Центральной Азии в таких важных областях, как цифровая связь, водные ресурсы, энергетика и климат. Этот подход способствует объединению усилий, объединяя ресурсы ЕС, его государств-членов, их исполнительных агентств, государственных банков развития, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Инициатива “Team Europe” по цифровой связи успешно мобилизовала 80 миллионов евро, из которых ЕС внес 55 миллионов евро. Эта финансовая помощь обеспечит расширение цифровой связи в соответствии с самыми высокими международными стандартами, что имеет важное значение для инклюзивного и устойчивого развития экономики и общества. Аналогичным образом, инициатива “Team Europe” по водным ресурсам, энергетике и изменению климата мобилизовала 700 миллионов евро, из которых ЕС внес 200 миллионов евро. Это финансирование будет способствовать устойчивому управлению водными и энергетическими ресурсами, решению экологических проблем и борьбе с изменением климата в 1 пяти странах Центральной Азии.

В области сотрудничества по критически важному сырью ЕС выделил 16 миллионов евро. ЕС предлагает свой опыт в передовой добыче, переработке и утилизации критически важного сырья. В частности, ЕС поддерживает укрепление местных цепочек создания стоимости в Центральной Азии, приводя их в соответствие с европейскими и международными стандартами достойного труда и охраны окружающей среды, а также содействуя устойчивым инвестиционным проектам. Кроме того, Европейский фонд устойчивого развития Плюс (ЕФУР+) предоставил гарантийное соглашение на 30 миллионов евро, которое будет стимулировать инвестиции в проекты возобновляемой энергетики и добычу критически важного сырья.

Содействие образовательному и культурному обмену: установление мостов между ЕС и Центральной Азией

Сотрудничество ЕС-Центральная Азия в рамках программ Erasmus+ и Horizon Europe, а также проекта Darya, способствует сотрудничеству во всех сферах образования, значительно усиливая влияние исследований и инноваций на развитие. Эти инициативы поддерживают концептуализацию, поддержку и реализацию проектов, направленных на решение глобальных проблем. Содействуя созданию и расширению распространения передовых знаний и технологий, эти программы играют ключевую роль в построении межличностных отношений между нашими студентами, аспирантами и исследователями не только в наших регионах, но и в других частях мира.

Кроме того, мы признаем жизненно важную роль культурных мероприятий в установлении и укреплении связей между нашими регионами. Европейский Союз и его государства-члены привержены организации разнообразных культурных мероприятий, включая концерты и выставки, как в Туркменистане и Центральной Азии, так и в европейских странах, принимающих ваших артистов и продюсеров традиционных и современных произведений. Эти обмены служат для сближения наших культур, способствуя взаимопониманию и признательности. Например, мы продемонстрировали такие мероприятия, как концерт детских хоров в Ашхабаде и Мары, джазовый концерт трио Антонио Флинта, наша ежегодная Рождественская книжная ярмарка и выставки туркменских художников в Брюсселе, организованные при неоценимой поддержке посольства Туркменистана в Брюсселе и институтов ЕС.

Кроме того, поддержка ЕС гражданского общества посредством таких инициатив, как Форум гражданского общества ЕС-Центральная Азия и Фонд гражданского общества для Центральной Азии, имеет решающее значение для содействия совместному управлению, инклюзивному развитию и, что наиболее важно, установлению межличностных контактов между нашими гражданами. Эти инициативы предоставляют платформы для диалога и сотрудничества, укрепляя основы нашего партнерства посредством прямого взаимодействия и взаимопонимания.

Укрепление двусторонних отношений с Туркменистаном

С момента вступления в должность Посла Европейского Союза в Туркменистане в сентябре 2023 года я уделяла первоочередное внимание укреплению и расширению политических отношений и отношений в области безопасности, экономического сотрудничества, поддержке развития и процветания, диалогу по правам человека и содействию межличностным обменам.

Действительно, я стала свидетелем того, как в настоящее время Туркменистан стал очень активным участником всех проектов и встреч ЕС-Центральная Азия, а также наших двусторонних усилий.

Европейский Союз продолжает активно поддерживать вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию (ВТО), предоставляя техническую помощь и наращивая потенциал. В рамках проекта Международного торгового центра (МТЦ) ЕС способствовал переводу ключевых законодательных актов и организовал учебные занятия по упрощению процедур торговли и электронной коммерции для местных заинтересованных сторон. Эти усилия направлены на приведение торговой политики Туркменистана в соответствие с международными стандартами, расширение экономической интеграции и улучшение доступа к рынку.

ЕС поддержал модернизацию железной дороги Туркменбаши-Туркменабат, улучшив логистическую эффективность и стимулируя региональную торговлю. В ноябре 2024 года ЕС и Туркменистан провели запуск на высоком уровне Координационной платформы Транскаспийского транспортного коридора. Эта инициатива направлена на создание современного, эффективного и конкурентоспособного транспортного маршрута, соединяющего Центральную Азию с Европой, способствуя торговле и укреплению регионального сотрудничества.

Запуск инициативы “ЕС за зеленый Туркменистан”, которая включала пилотные проекты, направленные на сокращение выбросов метана и использование технологии на основе водорослей для очистки дренажных вод, привел к обучению более 150 государственных должностных лиц и представителей промышленности с особым акцентом на вовлечение молодежи в действия по борьбе с изменением климата посредством таких мероприятий, как Национальная молодежная конференция по изменению климата.

Поддержка МСП: ЕС активно поддерживал развитие малых и средних предприятий (МСП) в Туркменистане, включая проведение учебных занятий по упрощению процедур торговли и электронной коммерции. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) облегчил доступ к финансированию и предоставил индивидуальные консультационные услуги местным предприятиям.

16-й Диалог ЕС-Туркменистан по правам человека и визит в Ашхабад Специального представителя ЕС по правам человека Олофа Скуга подчеркнули прогресс в решении таких вопросов, как безгражданство, принудительный труд и торговля людьми. ЕС продолжал оказывать поддержку реформам судебной и пенитенциарной системы, а также содействовать гендерному равенству и правам лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, ЕС поддерживал текущие обсуждения с Международной организацией труда (МОТ) для улучшения трудовых прав в Туркменистане.

Наконец, двусторонние визиты в Ашхабад вице-президента Европейской комиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса и комиссаров по международному партнерству Ютты Урпилайнен и, совсем недавно, Йозефа Сикелы, в сочетании с частыми визитами специальных представителей ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала и Эдуардса Стипрайса, и, в частности, визитом в Брюссель Заместителя главы Кабинета министров, Министра иностранных дел Рашида Мередова, в совокупности продемонстрировали нашу приверженность политической открытости и установлению мирных и процветающих отношений.

Общее видение безопасности и процветания: определение курса отношений ЕС-Центральная Азия

Заглядывая в будущее, мы видим, что императив мира и безопасности остается первостепенным. Продолжающаяся российская агрессивная война против Украины подчеркивает хрупкость международной стабильности и непреходящую важность уважения суверенитета и территориальной целостности. Непоколебимая приверженность Европейского Союза этим принципам служит краеугольным камнем нашего взаимодействия с Центральной Азией, подчеркивая необходимость единого международного ответа на глобальные вызовы.

Наше партнерство с Центральной Азией основано на общем видении процветания и устойчивого развития, построенном на фундаменте взаимного доверия и сотрудничества. Мы признаем огромный потенциал роста в ключевых секторах, таких как энергетика, цифровая связь, изменение климата и сырье. Посредством таких инициатив, как “Global Gateway” и “Team Europe”, мы стремимся содействовать устойчивому экономическому развитию, укреплению региональной безопасности и повышению конкурентоспособности Центральной Азии на мировой арене.

Приверженность ЕС обеспечению безопасности и процветания выходит за рамки экономического сотрудничества. Она охватывает целостный подход, который отдает приоритет политическому диалогу, правам человека и межличностным обменам. Укрепляя эти столпы нашего партнерства, мы стремимся построить устойчивое и процветающее будущее как для ЕС, так и для Центральной Азии, будущее, в котором воцарится мир, будет обеспечена безопасность и процветание будет разделено всеми. Мы привержены совместной работе с нашими партнерами из Центральной Азии для преодоления предстоящих вызовов и реализации всего потенциала наших прочных отношений. ///nCa, 25 марта 2025 г.