В Тбилиси отпраздновали Международный День Новруз

22 марта 2025 года в историческом центре города, в Абанотубани, при поддержке мэрии, с участием Посольств Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Турции, диаспор и культурных центров, отметили Международный день Новруз.

Отдельный стенд, посвященный 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана, привлек особое внимание посетителей. Павильон Посольства Туркменистана, оформленный в национальном стиле, представил книги Президента Сердара Бердымухамедова и Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а также традиционные костюмы, украшения, красочные ковровые изделия ручной работы, картины, сувениры, национальные блюда и сладости.

Собравшихся поздравили Мэр г.Тбилиси Каха Каладзе, Председатель городского совета Гиорги Ткемаладзе, а также Послы.

В своем выступлении Посол Туркменистана Д. Сейитмаммедов отметил, что Новруз – неотъемлемая часть богатого культурного наследия туркменского народа, основу менталитета которого испокон веков составляют миролюбие и добрососедство, любовь к родной земле.

Он особо подчеркнул, что принятие по инициативе Туркменистана ГА ООН Резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия» является ярким выражением признания деятельности Туркменистана, направленной на обеспечение глобального мира и устойчивого развития.

Он также отметил, что проводимые по случаю Международного дня Новруз мероприятия сближают отмечающие его народы, способствуя торжеству культурно-гуманитарных принципов и отношений. Посол поблагодарил организаторов мероприятия и пожелал всем здоровья, счастья, мира и процветания.

Праздничное мероприятие завершилось концертом. ///nCa, 23 марта 2025 г.