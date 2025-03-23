Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана»

21 марта 2025 года в ходе 61-го пленарного заседания 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под пунктом 61 повестки дня «Миростроительство и поддержание мира» была консенсусом принята резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Представляя резолюцию, Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева подчеркнула, что статус постоянного нейтралитета является основой внешней политики Туркменистана, базисом реализации сбалансированной миротворческой доктрины страны на международной арене.

Было отмечено, что Туркменистан, опираясь на всеобъемлющую поддержку своего нейтрального курса со стороны мирового сообщества с момента принятия первой резолюции Генеральной Ассамблеей ООН о Постоянной нейтралитете Туркменистана 12 декабря 1995 года, неуклонно демонстрирует его эффективность как ключевого инструмента для осуществления превентивной дипломатии на региональном и глобальном уровнях.

А.Атаева особо подчеркнула, что нейтралитет укоренен как во внешней, так и во внутренней политике страны, закреплён Конституционным законом Туркменистана о постоянном нейтралитете и основан на историческом наследии и традициях туркменского народа, которые ставят мир, диалог и взаимное уважение в основу государственного строительства.

В резолюции, в частности, рекомендуется использовать территории нейтральных стран для проведения мирных переговоров.

Практическая реализация нейтральной политики Туркменистана нашла свое отражение в таких ключевых институтах и формах поддержания и укрепления мира и безопасности в регионе, как Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде и Зона мира и доверия в Центральной Азии.

По инициативе Туркменистана в 2017 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 декабря Международным днем нейтралитета, на площадке ООН создана Группа друзей нейтралитета, а в нынешнем году проходят знаковые события в рамках Международного года мира и доверия. ///МИД Туркменистана, 23 марта 2025 г.