Национальные интересы: швейцарский нож политики или что-то реальное?

Тарик Саиди

По крайней мере, теоретически, национальные интересы – это цели, приоритеты и задачки, которые национальное государство преследует для защиты своего суверенитета, безопасности, процветания и ценностей. Они формируют основу внешней политики и стратегических решений страны.

Проблема в том, что нет четкого описания национальных интересов. Наше определение национальных интересов меняется в зависимости от того, где мы находимся в идеологическом спектре, или от наших краткосрочных интересов.

Как реалисты, мы склонны определять национальные интересы в первую очередь с точки зрения власти, безопасности и выживания

Как либералы, мы часто расширяем это понятие, включая экономическое процветание, демократические ценности и международное сотрудничество

Как конструктивисты, мы утверждаем, что национальные интересы социально конструируются и формируются идентичностью, нормами и внутренней политикой

Макиавелли предположил, что у государства есть какие-то постоянные интересы, но в современной калейдоскопической политике это не совсем так. Постоянно только наше желание включить в дискуссию “национальные интересы”, чтобы придать больше веса нашим аргументам.

В наше время, когда влиятельный человек в социальных сетях имеет более сильное влияние на общественное мнение по сравнению со среднестатистическим политиком, мы должны признать, что национальные интересы выходят за рамки традиционной орбиты власти и доминирования.

При определении наших национальных интересов необходимо учитывать как минимум пять составляющих:

Изменение международной обстановки Изменения во внутренней политике и руководстве Новые угрозы и возможности Технологический прогресс Изменения в национальной идентичности и ценностях

Мы также должны признать, что перемены – это единственная постоянная величина. Однако перемены иногда предсказуемы, а иногда непредсказуемы.

Необходимо также должны понимать, что реалистичными основными целями для страны – любой страны – являются экономическая стабильность, мир и процветание. Поэтому наши национальные интересы должны всегда согласовываться с этими целями.

Настало время перестать относиться к национальным интересам как к швейцарскому ножу или многофункциональному инструменту и придать им достоинство подлинной концепции, достоинство, которого они заслуживают.

Рассматривая ситуацию объективно, мы можем увидеть, что существует закономерность, при которой национальные интересы иногда определяются задним числом или переформулируются, чтобы оправдать сиюминутные политические предпочтения, а не отражать последовательное, долгосрочное стратегическое мышление. Это создает ряд проблем:

Непоследовательность во внешней политике, которая может сбить с толку как союзников, так и противников Стратегическая несогласованность, когда краткосрочные интересы вступают в противоречие с долгосрочными целями Потеря доверия, когда национальные интересы кажутся податливыми, исходя из политической целесообразности

Когда национальные интересы слишком податливы, дипломатические решения найти сложнее из-за меняющихся целей. Это создает проблемы для людей, сидящих за столом переговоров.

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Необходимо выработать общепризнанное определение национальных интересов путем открытых дебатов на Генеральной Ассамблее ООН.

Это обеспечит большую прозрачность в международных отношениях и снизит риск неправильного толкования действий и намерений. Это также будет полезно при разрешении конфликтов на основе лучшего понимания “красных линий” и обеспечит проверку на согласованность в отношении оппортунистических переопределений или интересов.

Конечно, некоторые страны воспротивились бы этой идее из-за своего желания сохранить стратегическую гибкость. Они могут возразить, что национальные интересы меняются в зависимости от меняющихся обстоятельств. Некоторые страны могут рассматривать это как препятствие для их способности демонстрировать силу.

Однако эта идея заслуживает серьезного осмысления.

Если мир согласится с единогласным определением национальных интересов, следующим шагом, довольно невозможным, будет создание глобального хранилища национальных интересов.

Это может показаться странным, но некоторые механизмы уже существуют:

В Уставе ООН уже изложены общие принципы, которых, как утверждают, придерживаются страны

В стратегиях национальной безопасности и официальных документах часто публично декларируются интересы

Многие международные договоры требуют деклараций о жизненно важных интересах или оговорок

Это, опять же, является предметом обсуждения на Генеральной Ассамблее ООН.

Если будет создано глобальное хранилище национальных интересов, это привнесет предсказуемость и простоту в международные отношения. /// nCa, 21 марта 2025 г.



