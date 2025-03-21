Генеральный Директор ЮНЕСКО приглашена на международный форум в Ашхабаде, посвященные 30-летию нейтралитета

20 марта 2025 года Максат Чарыев, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Постоянный представитель Туркменистана при ЮНЕСКО, встретился с Первым заместителем Генерального директора ЮНЕСКО Цюй Сином.

В ходе встречи Посол Чарыев передал официальное приглашение от Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованное Генеральному директору ЮНЕСКО г-же Одри Азуле. Приглашение касается предстоящего Международного Форума, посвященного Международному году мира и доверия, который состоится 12 декабря 2025 года.



Г-н Цюй Син сердечно принял приглашение и выразил признательность за инициативы Туркменистана в области укрепления мира, культурного диалога и международного сотрудничества. Он подчеркнул приверженность ЮНЕСКО расширению сотрудничества с Туркменистаном в сферах образования, сохранения культурного наследия, науки и спортивной дипломатии, отметив, что совместные усилия способствуют устойчивому развитию и взаимопониманию на глобальном уровне.

В ходе встречи был подтвержден общий настрой на дальнейшее сотрудничество между Туркменистаном и ЮНЕСКО в целях развития диалога, сохранения наследия и поддержки глобальных миротворческих инициатив.

Туркменистан остается приверженным углублению сотрудничества с ЮНЕСКО и продвижению международных инициатив, основанных на ценностях мира и доверия. ///nCa, 21 марта 2025 г.