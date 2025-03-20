Обсуждение перспектив туркмено-румынского сотрудничества: встреча Посла Туркменистана и Госсекретаря МИД Румынии

19 марта 2025 года в здании МИД Румынии состоялась встреча Посла Туркменистана в Румынии Аннамаммета Аннаева с Государственным секретарем МИД Румынии г-жой Ана Тинка.

В ходе встречи, стороны отметили положительную динамику развития отношений и имеющиеся перспективы взаимодействия между Туркменистаном и Румынией. Отметив приверженность к расширению дальнейшего взаимодействия, стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Говоря об активной деятельности Туркменистана на международной арене, стороны отметили потенциал позитивного Нейтралитета страны в реализации задач, заключенных в Целях устойчивого развития. В данном контексте, стороны уделили внимание важности взаимодействия на международной арене и рассмотрели ряд вопросов для дальнейшей консолидации усилий по укреплению мира, безопасности и развития.

Туркменская сторона, сообщив о праздновании в текущем году 30-летия Постоянного Нейтралитета Туркменистана и об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия», предложила организовать совместную конференцию в здании Румынского дипломатического института Министерства иностранных дел Румынии.

В контексте торгово-экономического сотрудничества сторонами были затронуты вопросы касательно деятельности совместных межправительственных комиссий и групп. Была отмечена необходимость активизации их деятельности.

Также акцентировав внимание на значении проекта создания международного транспортного коридора Каспийское море – Чёрное море, стороны сошлись во мнении, что этот проект станет одним из наиболее востребованных маршрутов в ближайшее время.

В этой связи, румынская сторона сообщила, что со стороны правительства Румынии принято решение в сильном продвижении данного проекта и проинформировала о намерении организовать совместную встречу Министров иностранных дел и Министров транспорта Румынии, Грузии, Азербайджанской Республикой и Туркменистаном в течении 2025 года в Бухаресте. ///nCa, 20 марта 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)