Генеральный секретарь ФСЭГ подчеркнул роль Туркменистана на мировых газовых рынках

Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохаммед Хамель принял участие в конференции высокого уровня под названием “Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития”.

Выступая на тематической сессии “Газопровод ТАПИ: экономические, организационные и правовые вопросы” Мохаммед Хамель подчеркнул важнейшую роль природного газа в глобальной энергетической безопасности и устойчивом развитии, уделив особое внимание огромному потенциалу Туркменистана как ключевого поставщика энергоресурсов. Он также подчеркнул ключевое положение страны как пятого в мире обладателя запасов природного газа.

Отметив планы Туркменистана по значительному увеличению добычи природного газа, с достижением к середине столетия объема добычи, превышающего 150 миллиардов кубометров, он высоко оценил разработку крупного месторождения Галкыныш, стратегические трансграничные инфраструктурные проекты, включая расширение газопровода Центральная Азия-Китай (линия D), газопровод ТАПИ и Транскаспийский газопровод.

Руководитель организации подчеркнул, что цели ФСЭГ соответствуют долгосрочной энергетической стратегии Туркменистана. Он высоко оценил усилия Ашхабада по укреплению региональной энергетической безопасности, содействию экономической интеграции и устойчивому развитию.



Кроме того, Хамель подтвердил, что природный газ остается важнейшей основой справедливого и всеобъемлющего энергетического перехода. Ожидается, что мировой спрос на природный газ вырастет на 32% к середине столетия, при этом упорядоченный переход к зеленой энергетике требует укрепления международного сотрудничества и значительных инвестиций в инфраструктуру.

В заключение Мохаммед Хамель выразил надежду на укрепление связей Туркменистана с ФСЭГ, высоко оценив лидерство Туркменистана в продвижении регионального энергетического сотрудничества и выразив уверенность в том, что энергетическая дипломатия Туркменистана внесет значительный вклад в создание более безопасного, устойчивого и процветающего регионального и глобального энергетического ландшафта. ///nCa, 20 марта 2025 г. (на основе пресс-релиза ФСЭГ)