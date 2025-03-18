IFT 2025: В Туркменистане действует самая упрощенная налоговая система для предпринимателей

В рамках международного форума “Инвестиции в будущее Туркменистана” выступил основатель Хозяйственного общества – юридической компании “Altyn Kanun” Керим Акмамедов. В своей речи он отметил ключевые аспекты правовой поддержки предпринимательства и инвестиционной привлекательности Туркменистана.

Компания “Altyn Kanun” специализируется на корпоративном праве и имеет офисы не только в Туркменистане, но и в других странах. “Мы всегда стремимся помочь предпринимателям за пределами Туркменистана разобраться в законодательстве тех стран, где они работают, а также объяснить иностранным партнерам туркменских бизнесменов, насколько просто вести бизнес в нашей стране”, – подчеркнул Акмамедов.

Конституция Туркменистана закрепляет, что страна придерживается принципов социально-ориентированной рыночной экономики. В стране действует множество законов, поддерживающих малый и средний бизнес (МСП), что обусловлено их значительной ролью в создании рабочих мест.

Налоговая система: простота и выгоды для бизнеса

Акмамедов отметил, что Туркменистан предлагает одну из самых упрощенных налоговых систем:

Налог на добавленную стоимость (НДС) – 0%.

Налог с оборота (налог на доходы) – всего 2% от оборота.

Налог на имущество – отсутствует.

Налог на сельскохозяйственную деятельность – отсутствует.

Юристы “Altyn Kanun” изучают налоговые системы других стран и сделали вывод, что правительство Туркменистана стремится к максимальной поддержке частного сектора.



Взаимодействие с иностранными партнёрами

Акмамедов подчеркнул выгоды сотрудничества иностранных инвесторов с местными предпринимателями:

«Дело в том, что работать с местными предпринимателями намного выгоднее, нежели они работали бы по своей стратегии. Почему? Потому что, первое – это знание рынка, во-вторых – это поддержка правительства, в третьих – кооперируясь, можно изучить местный опыт намного быстрее и привнести свои возможности, финансы и технологии.

Государственно-частное партнёрство

Частные компании не всегда могут конкурировать с транснациональными корпорациями, поэтому поддержка со стороны государства играет ключевую роль.

Пример успешного государственно-частного партнёрства – строительство скоростной автомагистрали Ашхабад – Мары – Туркменабад, протяжённостью более 600 км и стоимостью 2,4 млрд долларов.

Будущее частного сектора

Частному бизнесу необходимо время и возможности для роста. Иностранные партнёры могут найти надёжных союзников в Туркменистане через Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) и Торгово-промышленную палату.

Акмамедов также отметил рост рынка и появление новых компаний, что делает Туркменистан привлекательным направлением для инвестиций.

Благодаря сочетанию выгодных налоговых условий, активной государственной поддержки и стратегически важного географического положения, Туркменистан открывает широкие перспективы для предпринимателей и инвесторов. ///nCa, 18 марта 2025 г.