IFT 2025: АБР укрепляет приверженность развитию частного сектора в Туркменистане

На Международном форуме по привлечению инвестиций в частный сектор Туркменистана (IFT 2025) Артур Андрисяк, директор Постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Туркменистане, подтвердил приверженность Банка содействию развитию частного сектора в Туркменистане.

АБР является ключевым партнером Туркменистана в области развития на протяжении последних 25 лет. В августе 2024 года была утверждена новая страновая Стратегия партнерства на 2024-2028 годы, главной целью которой является преобразование Туркменистана в более устойчивую к изменению климата и конкурентоспособную экономику.

В настоящее время АБР реализует в Туркменистане два крупных инвестиционных проекта на общую сумму 625 миллионов долларов, ориентированных на энергетический и транспортный секторы.

В течение следующих пяти лет АБР расширит свою поддержку частному сектору с целью повышения конкурентоспособности экономики и содействия диверсификации.

Общий подход включает:

Повышение конкурентоспособности экономики за счет диверсификации, развития частного сектора и человеческого потенциала.

Создание благоприятных условий для частного сектора, государственно-частного партнерства (ГЧП) и несуверенных операций.

Изучение инновационных и трансформационных возможностей в несуверенных операциях

Работа с правительством над решением вопросов, связанных с рамочным соглашением, которое является необходимым условием для того, чтобы АБР мог напрямую предоставлять финансирование частному сектору в Туркменистане

Текущие и планируемые мероприятия охватывают:

Инвестиции, политические реформы и усилия по институциональному развитию, направленные на финансовый сектор, улучшение делового климата, сокращение доминирования государственных предприятий и внедрение международных стандартов финансовой отчетности

Поддержка малых и средних предприятий, ориентированных на экспортные рынки, наращивание потенциала банковского сектора и содействие вступлению Туркменистана в ВТО

Поддержка усилий правительства по расширению участия частного сектора и разработке пилотных проектов ГЧП

Изучение возможностей финансирования частным сектором

Улучшение бизнес-среды, анализ состояния и эффективности государственных предприятий, а также изучение эффективности государственных инвестиций

Поддержка создания особых экономических зон и пересмотр налогообложения нефтегазовой отрасли.

АБР в сотрудничестве с Правительством Туркменистана готовит проект “Наращивание потенциала экспортеров МСП”, направленный на диверсификацию экономики путем продвижения МСП в неуглеводородных секторах. Ключевым компонентом этой инициативы является к финансовое посредничество, в рамках которого Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана (SBFEAT) направит средства АБР малым и средним предприятиям частного сектора, при твердом соблюдении банковских принципов. Это финансирование будет направлено на поддержку средне- и долгосрочных капиталовложений с уделением основного внимания стимулированию экспорта.

Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) в Туркменистане

Несмотря на то, что Туркменистан успешно привлекает прямые иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор, в других отраслях остается значительный неиспользованный потенциал.

Хотя правительство может продолжать использовать традиционный подход к привлечению иностранных инвестиций, оно может увеличить приток ПИИ за счет использования государственно-частного партнерства (ГЧП).

Новый закон о ГЧП предоставляет возможность привлекать прямые иностранные инвестиции посредством контрактов ГЧП.

Создание ГЧП на контрактной основе будет способствовать внедрению международных стандартов в области проектного финансирования, что укрепит доверие инвесторов и будет способствовать дальнейшему привлечению прямых иностранных капиталовложений.

АБР по-прежнему привержен поддержке диверсификации экономики Туркменистана и роста частного сектора. Создавая благоприятную деловую среду, укрепляя МСП и продвигая инициативы в области ГЧП, АБР играет решающую роль в преобразовании Туркменистана в более конкурентоспособную и устойчивую экономику. Следующие пять лет будут ключевыми в достижении этих целей, прокладывая путь к более сильному и динамичному частному сектору в стране.



Программа кредитования АБР Туркменистана на 2025 и 2026-2028 годы