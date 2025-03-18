IFT 2025: АБР укрепляет приверженность развитию частного сектора в Туркменистане

На Международном форуме по привлечению инвестиций в частный сектор Туркменистана (IFT 2025) Артур Андрисяк, директор Постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Туркменистане, подтвердил приверженность Банка содействию развитию частного сектора в Туркменистане.
АБР является ключевым партнером Туркменистана в области развития на протяжении последних 25 лет. В августе 2024 года была утверждена новая страновая Стратегия партнерства на 2024-2028 годы, главной целью которой является преобразование Туркменистана в более устойчивую к изменению климата и конкурентоспособную экономику.
В настоящее время АБР реализует в Туркменистане два крупных инвестиционных проекта на общую сумму 625 миллионов долларов, ориентированных на энергетический и транспортный секторы.
В течение следующих пяти лет АБР расширит свою поддержку частному сектору с целью повышения конкурентоспособности экономики и содействия диверсификации.
Общий подход включает:
- Повышение конкурентоспособности экономики за счет диверсификации, развития частного сектора и человеческого потенциала.
- Создание благоприятных условий для частного сектора, государственно-частного партнерства (ГЧП) и несуверенных операций.
- Изучение инновационных и трансформационных возможностей в несуверенных операциях
- Работа с правительством над решением вопросов, связанных с рамочным соглашением, которое является необходимым условием для того, чтобы АБР мог напрямую предоставлять финансирование частному сектору в Туркменистане
Текущие и планируемые мероприятия охватывают:
- Инвестиции, политические реформы и усилия по институциональному развитию, направленные на финансовый сектор, улучшение делового климата, сокращение доминирования государственных предприятий и внедрение международных стандартов финансовой отчетности
- Поддержка малых и средних предприятий, ориентированных на экспортные рынки, наращивание потенциала банковского сектора и содействие вступлению Туркменистана в ВТО
- Поддержка усилий правительства по расширению участия частного сектора и разработке пилотных проектов ГЧП
- Изучение возможностей финансирования частным сектором
- Улучшение бизнес-среды, анализ состояния и эффективности государственных предприятий, а также изучение эффективности государственных инвестиций
- Поддержка создания особых экономических зон и пересмотр налогообложения нефтегазовой отрасли.
АБР в сотрудничестве с Правительством Туркменистана готовит проект “Наращивание потенциала экспортеров МСП”, направленный на диверсификацию экономики путем продвижения МСП в неуглеводородных секторах. Ключевым компонентом этой инициативы является к финансовое посредничество, в рамках которого Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана (SBFEAT) направит средства АБР малым и средним предприятиям частного сектора, при твердом соблюдении банковских принципов. Это финансирование будет направлено на поддержку средне- и долгосрочных капиталовложений с уделением основного внимания стимулированию экспорта.
Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) в Туркменистане
Несмотря на то, что Туркменистан успешно привлекает прямые иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор, в других отраслях остается значительный неиспользованный потенциал.
Хотя правительство может продолжать использовать традиционный подход к привлечению иностранных инвестиций, оно может увеличить приток ПИИ за счет использования государственно-частного партнерства (ГЧП).
Новый закон о ГЧП предоставляет возможность привлекать прямые иностранные инвестиции посредством контрактов ГЧП.
Создание ГЧП на контрактной основе будет способствовать внедрению международных стандартов в области проектного финансирования, что укрепит доверие инвесторов и будет способствовать дальнейшему привлечению прямых иностранных капиталовложений.
АБР по-прежнему привержен поддержке диверсификации экономики Туркменистана и роста частного сектора. Создавая благоприятную деловую среду, укрепляя МСП и продвигая инициативы в области ГЧП, АБР играет решающую роль в преобразовании Туркменистана в более конкурентоспособную и устойчивую экономику. Следующие пять лет будут ключевыми в достижении этих целей, прокладывая путь к более сильному и динамичному частному сектору в стране.
Программа кредитования АБР Туркменистана на 2025 и 2026-2028 годы
- Проект по повышению качества и потенциала сестринского дела
- Проект модернизации Транстуркменистанской железной дороги (фаза 1, Ашхабад–Душак)
- Устойчивое к изменению климата управление водными ресурсами
- Наращивание потенциала малых и средних предприятий-экспортеров
- Проект по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности
- Укрепление национальной энергосистемы (дополнительное финансирование)
- Газопровод ТАПИ (фаза 1)* (Проект ТАПИ приостановлен в связи с проведением операций АБР в Афганистане)
- Поддержка городского развития
- Проект модернизации Транстуркменистанской железной дороги (фаза 2, Мары–Душак)
- Проект “Профессиональное образование в сфере туризма и услуг”
- Проект по наращиванию потенциала экспортеров из числа МСП (фаза 2)
///nCa, 18 марта 2025 г.