В Сингапуре состоялся дипломатический брифинг, посвященный Международному году мира и доверия – Посол Туркменистана провел ряд встреч с официальными лицами Сингапура

14 марта 2025 года в Сингапуре состоялся дипломатический брифинг, посвященный провозглашению 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. В мероприятии приняли участие представители и высокопоставленные должностные лица министерств иностранных дел, транспорта, торговли и промышленности Сингапура, представители Singapore Cooperation Enterprise, главы дипломатических миссий стран Центральной Азии, аккредитованных в Сингапуре, ученые и представители СМИ.



Брифинг провел посол Туркменистана в Сингапуре Б. Дурдыев (с резиденцией в Сеуле), который подробно рассказал о планируемых политических, экономических и культурных мероприятиях в Туркменистане в течение года. Особое внимание было уделено мероприятиям высокого уровня, посвященным 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, что является ключевой вехой для страны.

Посол Дурдыев также рассказал о всеобъемлющем видении Туркменистаном предстоящего года под лозунгом “Международного года мира и доверия” с акцентом на инициативы по миростроительству и укреплению доверия во всем мире.

Мероприятие также предоставило возможность обсудить текущее и будущее сотрудничество между Туркменистаном и Сингапуром. Посол Дурдыев подробно остановился на крупномасштабных проектах и программах, которые были запущены в Туркменистане под руководством Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера Гурбангулы Бердымухамедова. Эти инициативы направлены на расширение международного сотрудничества Туркменистана.

Кроме того, посол Дурдыев представил две важные публикации — “Махтумкули – мудрец мира”, новую книгу президента Сердара Бердымухамедова, и “Жемчужина разума”, новую книгу Национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова.

Во время визита посла Б. Дурдыева в Сингапур состоялся ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами.



12 марта 2025 года посол Дурдыев встретился с генеральным директором Управления Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии Министерства иностранных дел Сингапура г-ном Сэмюэлем Таном. Дискуссии были сосредоточены на продвижении политических консультаций, организации визитов на высоком уровне и расширении сотрудничества в международных организациях. Посол Дурдыев также проинформировал г-на Тана о мероприятиях, запланированных в Туркменистане в связи с 30-летием нейтралитета Туркменистана и объявлением ООН 2025 года “Международным годом мира и доверия”.



13 марта 2025 года посол встретился с г-ном Мохамадом Малики Османом, министром в канцелярии премьер-министра и вторым министром образования и иностранных дел. В ходе этой встречи обе стороны обсудили туркмено-сингапурские отношения и будущее сотрудничество, уделив особое внимание укреплению двустороннего сотрудничества в рамках международных организаций. Кроме того, министр Мохамад Малики Осман был приглашен посетить Туркменистан в ближайшем будущем для проведения политических консультаций и обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.



15 марта 2025 года визит продолжился встречами с представителями Министерства транспорта и Министерства торговли и промышленности Сингапура. Посол Дурдыев встретился с генеральным директором по международным отношениям и безопасности Министерства транспорта г-ном Бернардом Лимом для изучения возможностей расширения сотрудничества в области транспорта и логистики. Особое внимание было уделено таким областям, как модернизация Международного морского порта Туркменбаши, судостроение и ремонт судов, налаживание сотрудничества между Агентством “Туркменские морские и речные пути”, Институтом Каспийского моря Туркменистана с соответствующими агентствами и институтами в Сингапуре. Также затрагивался вопрос подготовки специалистов в области гражданской авиации и морского транспорта.



В тот же день посол Дурдыев встретился с заместителем директора Департамента Европы и Центральной Азии Министерства торговли и промышленности г-ном Ю Син Тэем. Обсуждения были посвящены активизации торговых и деловых отношений между Туркменистаном и Сингапуром. Были затронуты конкретные темы, включая заключение двусторонних экономических и торговых документов, организацию бизнес-форумов, привлечение сингапурских инвестиций в специальные экономические зоны Туркменистана, изучение опыта Сингапура в области электронной коммерции, изучение требований к экспорту туркменской сельскохозяйственной продукции в Сингапур и укрепление сотрудничества с сингапурскими финансовыми институтами. ///nCa, 17 марта 2025 г.