Пещеры Койтендага: уникальное природное достояние на пути к статусу Всемирного наследия

15 февраля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось заседание Национальной комиссии Туркменистана по деятельности ЮНЕСКО. На нем обсуждался важный международный проект – подготовка совместной туркмено-узбекской номинации по горной экосистеме Койтендага для включения этой трансграничной территории в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В подготовке номинации принимают участие специалисты Койтендагского государственного природного заповедника Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и научные сотрудники Сурханского государственного природного заповедника Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана. Совместная деятельность сосредоточена на сборе и анализе данных о редких природных объектах региона, что является ключевым шагом к обоснованию ценности экосистемы для включения в список ЮНЕСКО.

Гидробиолог Михаил Переладов, кандидат биологических наук, заведующий отделом гидробионтов прибрежных экосистем Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии, много лет исследовавший пещеры Койтендага, называет их “грандиозным памятником природы”.

Особенно впечатляет система пещер Капкутан – лабиринт причудливо соединённых друг с другом подземных коридоров, залов, украшенных сталактитами и сталагмитами, каменными «цветами», друзами кристаллов гипса, натёками мраморного оникса, иногда в виде театральной портьеры.

«Многообразие расцветок оникса поражает: светлый, медовый, тёмный с редким декоративным рисунком и перламутровым блеском. Здесь имеются небольшие озёрца с образованиями пещерного «жемчуга», формируются «гнёзда» тончайших нитей из кристаллического гипса, найдены немногочисленные вкрапления редких минералов, а также целестина и флюорита», – говорит ученый.

Несмотря на географическую близость, карстовые системы на туркменской и узбекской сторонах хребта существенно различаются по происхождению и характеристикам. В Сурханском заповеднике Узбекистана находится глубочайшая пропасть Азиатского континента – Бой-Булок и пещера имени А. Вишневского, названная в честь советского спелеолога, первого исследователя пещер региона.

Важной особенностью туркменских пещер является их уникальный генезис. В отличие от стандартного водяного карста на узбекской стороне хребта, пещеры Койтендага созданы геотермальной средой, что объясняет обилие гипса вместо известняка. Они также отличаются ровным теплым климатом, особенно в глубинах карстовых недр. Переладов отмечает, что такого феномена на пространстве бывшего СССР больше нигде не было – Кавказские и Крымские пещеры преимущественно холодные, где внизу то и дело лютуют опасные мощные подземные потоки ледяной воды огромной разрушительной силы.

Пещерные системы Туркменистана и Узбекистана обособлены друг от друга на средних глубинах – между ними нет прямого соединения из-за глубокой седловины долины и каньонов, разделяющих хребет. Картография системы Капкутана и структура геологических пластов указывают на их простирание в сторону от границы двух государств, к предгорной долине.

«Практические исследования и последующая картография системы Капкутана, да и структура геологических пластов показали их простирание в противоположную сторону от границы двух государств к предгорной долине. Это касается и пещеры Геофизической, и других глубин, которые прошли наши экспедиции в прошлом веке. Словом, обособленность узбекских и туркменских пещер – это хорошо и многосторонне изученный факт как с поверхности, так и под землёй», – говорит Переладов.

Однако на больших глубинах ниже карста, где располагается водный горизонт, возможно существование гидрологической связи между пещерными системами. Об этом свидетельствуют многочисленные мощные родники, вытекающие из горного массива у подножия по обе стороны от туркмено-узбекской границы. Высказывается гипотеза о “сообщающихся сосудах”, где уровень воды в подземных резервуарах поднимается в период обильных осадков и спадает при маловодье.

Михаил Переладов подчеркивает, что на сегодняшний день изучено лишь около пяти процентов территории хребта с потенциалом на наличие пещер. Это объясняется сложностью местности для проведения исследований – ландшафт геологически неоднородный, изрезанный каньонами вторичной тектоники.

«Другими словами, горный трансграничный район малоисследован, нуждается в изысканиях специалистов с глубоким спелеонаучным мышлением, которые продолжат нашу работу, в том числе по исследованию горячих сероводородных источников, выходы которых могут исходить из единого подземного резервуара», – резюмировал исследователь.

Совместные исследования туркменских и узбекских специалистов в рамках подготовки номинации для ЮНЕСКО открывают новые перспективы для изучения этого уникального природного комплекса. Включение горной экосистемы Койтендага в Список Всемирного наследия не только подчеркнет международное значение этого природного объекта, но и будет способствовать его дальнейшему изучению и охране.///nCa, 17 марта 2025 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан», Фото Владимира Мальцева)