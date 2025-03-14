Казахстан и ЕС укрепили инвестиционное сотрудничество новыми соглашениями

13 марта в Астане заместитель Премьер-министра – Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провёл переговоры с Европейским комиссаром по вопросам международного партнёрства Йозефом Сикелой, который совершает дипломатическое турне по странам Центральной Азии.

В повестку дня переговоров вошли вопросы реализации проектов в таких приоритетных направлениях двустороннего и регионального сотрудничества, как транспорт и логистика, критические сырьевые материалы, зелёная энергетика, цифровизация, изменение климата, космос и другое.

По итогам переговоров подписано два документа.

Это рамочное кредитное соглашение на сумму 200 миллионов евро между Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Банком развития Казахстана (БРК). Кредит будет поддержан гарантией ЕС в размере 18 миллионов евро. Это финансирование будет способствовать поддержке инвестиций в устойчивый транспорт и возобновляемые источники энергии в соответствии с целями флагманских программ стратегии «Global Gateway» по Транскаспийскому транспортному коридору и инициативы «Team Europe» по водным ресурсам, энергетике и изменению климата.

Второй документ – это соглашение между Европейским союзом и Европейским банком реконструкции и развития по развитию проектов в сфере критически важных сырьевых материалов в Казахстане и Центральной Азии на сумму 3 млн евро.

Стороны подчеркнули приверженность дальнейшему развитию многогранного сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом в рамках Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве, охватывающим 29 сфер взаимодействия, а также реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии.

Европейский союз является основным торговым и инвестиционным партнёром Казахстана. Товарооборот между ЕС и Казахстаном в 2024 году составил 49,7 млрд долларов США с ростом на 16.9%. Валовый приток прямых инвестиций со стран ЕС за период с 2005 года по сентябрь 2024 года (включительно) составил 200,7 млрд долл., что составляет 47,8% от общего валового ПИИ. В Казахстане действует более 3 000 компаний с европейским участием. ///nCa, 14 марта 2025 г.