Визит комиссара ЕС по международным партнерствам в Ашхабад – транспорт, энергетика и торговля в числе ключевых тем предстоящих переговоров

В преддверии первого Саммита Центральная Азия–Европейский Союз Европейский комиссар по международным партнёрствам Йозеф Сикела 12 марта начинает своё недельное турне по пяти странам Центральной Азии. Первой страной, которую посетит комиссар, будет Туркменистан. В эксклюзивном интервью газете «Нейтральный Туркменистан» Йозеф Сикела рассказал о цели повестке дня предстоящих встреч в Ашхабаде, а также о стратегических направлениях сотрудничества ЕС и Туркменистана.

Как следует из интервью, в центре внимания предстоящих переговоров – модернизация экономики, развитие “зелёной” энергетики, транспортные связи и торговые реформы.

«Мои встречи в Туркменистане будут посвящены вопросам модернизации экономики, “зелёной” энергетике, транспортным связям и торговым реформам», – отметил Сикела. «В частности, инициатива Global Gateway служит эффективным инструментом для углубления сотрудничества в таких областях, как возобновляемые источники энергии, сокращение выбросов метана и вступление страны во Всемирную торговую организацию».

Важное место в повестке занимает обсуждение прав человека и реформ государственного управления, что, со слов Сикелы, является ключевым фактором в укреплении отношений между ЕС и Туркменистаном. Также будут обсуждаться стратегические проекты, включая развитие Транскаспийского транспортного коридора и улучшение инвестиционного климата.

«Международный морской порт Туркменбаши является стратегическим пунктом для развития Транскаспийского транспортного коридора»,– подчеркнул он.

Сикела выделил несколько ключевых направлений для укрепления партнёрства ЕС с Туркменистаном. Среди них:

• Развитие зелёной энергетики и поддержка мероприятий по сокращению выбросов метана в соответствии с Национальной стратегией Туркменистана по изменению климата. «Европейский Союз особенно заинтересован в поддержке мероприятий по сокращению выбросов метана и развитии возобновляемых источников энергии», – отметил комиссар.

• Транспортные сообщения: ЕС работает над улучшением связей через Транскаспийский транспортный коридор.

• Торговые реформы и поддержка интеграции Туркменистана в мировые рынки, в том числе содействие при вступлении в ВТО.

Говоря о конкретных инициативах, предлагаемых ЕС Туркменистану, еврокомиссар отметил, что в рамках Global Gateway Европейский Союз запустил два крупных проекта в Туркменистане. Первый проект направлен на содействие вступлению страны в ВТО и упрощение процедур торговли. Второй фокусируется на поддержке развития возобновляемых источников энергии и снижении выбросов метана.

«На региональном уровне Туркменистан успешно реализует проекты по поддерживаемым Европейским Союзом инициативам в области управления водными ресурсами, энергоэффективности, транспортного сообщения и широкого спектра других региональных программ ЕС, включая управление границами, борьбу с незаконным оборотом наркотиков, профессиональное обучение, здравоохранение и поддержку гражданского общества», – отметил Йозеф Сикела.

Ожидается, что Европейский инвестиционный банк начнёт переговоры о рамочном соглашении для расширения инфраструктурных проектов и улучшения делового климата в стране.///nCa, 12 марта 2025 г.