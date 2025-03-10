Туркменистан готовится к международной конференции по экономическому сотрудничеству и устойчивому развитию

На заседании правительства, в пятницу, 7 марта, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов доложил о проведении предстоящей международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития». Мероприятие состоится 19 марта 2025 года в Ашхабаде.

Согласно представленной информации, форум привлечет широкий круг участников, включая руководителей государственных структур и крупных компаний из зарубежных стран, представителей международных организаций и финансовых институтов, а также дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане.

Предварительная программа конференции предусматривает проведение пяти тематических сессий:

«Геополитическое и геоэкономическое значение энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов в Центральной и Южной Азии» «Газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия: экономические, организационные и правовые вопросы» «Роль и значение строительства линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан в укреплении международного экономического сотрудничества» «Транспортная взаимосвязанность в регионах Центральной и Южной Азии: проекты развития» «Участие финансовых институтов в реализации экономических проектов в Центральной и Южной Азии»

В рамках конференции также планируется проведение двусторонних встреч в различных форматах, что предоставит участникам дополнительные возможности для развития сотрудничества и обсуждения совместных инициатив.///nCa, 10 марта 2025 г.