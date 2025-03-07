Туркменистан и Грузия укрепляют партнёрство – итоги встречи глав МИД в Ашхабаде

7 марта 2025 года в Ашхабаде состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Грузии госпожой Макой Ботчоришвили, прибывшей в Туркменистан в составе представительной делегации Грузии во главе с Премьер-министром страны.

В начале встречи стороны отметили значимость контактов на высшем и высоком уровне в продвижении межгосударственных связей, в частности нынешний визит Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Туркменистан.

Министры с удовлетворением подчеркнули активное развитие связей между двумя странами как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего ООН. В этой связи обсуждены совместные мероприятия на текущий год, объявленный по инициативе Туркменистана Международным годом мира и доверия согласно резолюции Генассамблеи ООН.

Стороны высказались за продолжение взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран посредством активного диалога и проведения регулярных консультаций на уровне руководителей ведомств и глав департаментов.

Одним из пунктов повестки дня встречи стал проект транспортно-транзитного коридора “Черное море – Каспийское море”. Разговор также коснулся проекта Черноморского подводного энегетического кабеля, в котором, по словам министра иностранных дел Грузии, Грузии будет принадлежать важнейшая стратегическая роль.

В этот же день министры подписали Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Грузии на 2025-2026 годы.

Также в рамках визит министр иностранных дел Грузии подписала Соглашение “между правительством Грузии и правительством Туркменистана о сотрудничестве и административной взаимопомощи в области таможенного дела”. ///nCa, 7 марта 2025 г. (на основе пресс-релизов МИД Туркменистана и МИД Грузии)