Центральная Азия – Сельское хозяйство по–новому – Часть первая

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

“Несмотря на все наши достижения, мы обязаны своим существованием шестидюймовому слою верхнего слоя почвы и тому факту, что идут дожди”, – сказал американский радиоведущий Пол Харви в 1978 году.

Да, всего шесть дюймов почвы. Это тонкая грань между нашим существованием и небытием.

Вдохновляющий британский фильм “Шесть дюймов почвы” – это история о мужестве, дальновидности и надежде.

В нем рассказывается о выдающихся фермерах, местных сообществах, малом бизнесе, шеф-поварах и предпринимателях, которые являются лидерами в преобразовании способов производства и потребления наших продуктов питания.

Агроэкология – это подход к ведению сельского хозяйства, который включает в себя “регенеративные” методы ведения сельского хозяйства, которые работают в гармонии с природой, а не против нее. Основное внимание уделяется местным продовольственным системам и более коротким цепочкам поставок. Преимущества этого многочисленны: мы узнаем, кто и как выращивает наши продукты, фермерам платят справедливую цену, и они получают удовлетворение от производства здоровой пищи в здоровой окружающей среде. Агроэкология также может стать нашим лучшим шансом в борьбе с изменением климата: она удерживает углерод в почве и создает устойчивые системы в условиях климатической неопределенности.

“Шесть дюймов почвы” рассказывает вдохновляющую историю о молодых британских фермерах, выступающих против индустриальной продовольственной системы и преобразующих методы производства продуктов питания, чтобы оздоровить почву, наше здоровье и обеспечить местные сообщества.

“Шесть дюймов почвы”

https://www.sixinchesofsoil.org/

“Шесть дюймов почвы” – это история трех начинающих фермеров, которые в первый год своего пути к оздоровлению почвы и преобразованию продовольственной системы стремятся к возрождению: Анны Джексон, земледельца и овцевода в 11-м поколении из Линкольншира; Эдриен Гордон, мелкого овощевода из Кембриджшира; и Бена Томаса, который занимается пастбищным скотоводством в Корнуолле.

Пока трио молодых фермеров стремится внедрить методы регенерации и создать жизнеспособный бизнес, они знакомятся с опытными наставниками, которые помогают им в их начинаниях. К ним присоединяются другие эксперты, которые делятся опытом и решениями с растущим движением людей, стремящихся изменить траекторию развития продовольствия, сельского хозяйства и планеты. Фермерам придется ориентироваться в разрушенной продовольственной системе, заниматься сельским хозяйством в ландшафте, деградированном промышленным сельским хозяйством, и учиться тому, как восстановить связь людей с почвой, которая дает пищу.

Они не уклоняются от решения сложных и щекотливых вопросов. Это включает в себя изучение связи между продовольствием и здоровьем, продовольственной бедностью и доступностью по цене, роли животных в фермерской системе, крайне неравноправной системы землевладения в Великобритании, барьеров для начинающих фермеров, особенно из разных слоев общества, и того, есть ли на фермах место для компенсации выбросов углерода.

Наряду с убедительными фактами, они также рассказывают о том, каково это – заниматься агроэкологическим земледелием – заниматься сельским хозяйством, испытывая подлинную связь с землей, сменой времен года и окружающей средой, производить продукты питания для людей, которых вы знаете и о которых заботитесь в местном сообществе: проводить дни, не отрывая рук от земли.

В фильме рассказывается об истории британского фермерства и задается вопрос: «Как мы к этому пришли?». В короткой анимационной главе зрители знакомятся с промышленным наследием фермерства и доступными решениями.

Мы показываем, что агроэкологическое земледелие – это не просто работа, а способ воплощения ценностей и практики, которые питают не только планету, но и самих фермеров.

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21 февраля 2025 года в посольстве Великобритании в Ашхабаде при поддержке ФАО состоялся показ фильма. Это комплексное мероприятие объединило ученых, политиков, фермеров и мировых экспертов, чтобы обсудить, как регенеративное сельское хозяйство может трансформировать продовольственные системы, восстанавливать экосистемы и бороться с изменением климата. Идея была ясна: сельское хозяйство не обязательно должно истощать нашу планету — оно может исцелить ее.

Regeneration: A Green Future for Agriculture in Turkmenistan

https://www.newscentralasia.net/2025/02/22/regeneration-a-green-future-for-agriculture-in-turkmenistan/

Возрождение: зеленое будущее сельского хозяйства в Туркменистане

https://www.newscentralasia.net/2025/02/22/vozrozhdenie-zelenoe-budushchee-selskogo-khozyajstva-v-turkmenistane/

По ссылкам выше вы сможете ознакомиться с нашим репортажем о мероприятии (на английском и русском языках).

Фильм стимулирует воображение и выходит далеко за рамки агроэкологии – подхода к сельскому хозяйству, который включает в себя “регенеративные” методы ведения сельского хозяйства.

Центральная Азия, включая Туркменистан, продолжает экспериментировать с новыми идеями и методами в сельском хозяйстве. Перед нами стоят три основные цели: 1. Сохранение водных ресурсов; 2. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур; 3. Сохранение и улучшение состояния почвы.

В первых нескольких частях этой серии мы представим еще несколько материалов с показа фильма. Мы благодарны посольству Великобритании, в частности Эльдару Латыпову, за предоставленные материалы.

Далее в этой серии мы кратко коснемся новых методов и технологий в сельском хозяйстве. Некоторые из них уже находятся на разных стадиях внедрения в регионе, но нуждаются в дополнительной поддержке для получения широкого эффекта. /// nCa, 7 марта 2025 г. [продолжение следует…]