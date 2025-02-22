Возрождение: зеленое будущее сельского хозяйства в Туркменистане

nCa Report

В условиях, когда в мире все чаще возникают проблемы, связанные с изменением климата, ухудшением состояния окружающей среды и острой потребностью в устойчивых методах ведения хозяйства, Туркменистан предпринимает смелые шаги к более экологичному будущему. 21 февраля 2025 года в Ашхабаде состоялась вдохновляющая экспертная дискуссия о восстановительном сельском хозяйстве и устойчивом управлении почвами — луче надежды для фермеров, экосистем и сообществ по всей стране.

Это знаковое мероприятие, организованное посольством Великобритании при поддержке ФАО, собрало ученых, политиков, фермеров и мировых экспертов для изучения того, как регенеративное сельское хозяйство может трансформировать продовольственные системы, восстанавливать экосистемы и бороться с изменением климата. Идея довольно ясная: сельское хозяйство не обязательно должно истощать нашу планету — оно может исцелить ее.

По своей сути, восстановительное сельское хозяйство – это работа с природой, а не против нее. В отличие от традиционных методов ведения сельского хозяйства, которые часто лишают почву питательных веществ и разрушают экосистемы, восстановительные методы направлены на регенерацию баланса. Имитируя природные процессы, эти методы не только повышают урожайность сельскохозяйственных культур, но и увеличивают биоразнообразие, улавливают углерод и защищают водные ресурсы.

Одним из перспективных подходов, отмеченных на конференции, был ротационный выпас скота. Этот метод позволяет домашнему скоту пастись таким образом, чтобы имитировать дикие стада, предотвращая чрезмерное использование пастбищ и способствуя оздоровлению почв. Более здоровые почвы означают более богатые питательными веществами растения, которые, в свою очередь, способствуют повышению продуктивности животных. Это беспроигрышный цикл, который приносит пользу как фермерам, так и окружающей среде.

Другой обсуждавшейся ключевой стратегией был тщательный отбор сельскохозяйственных культур, основанный на их способности поглощать углекислый газ (CO₂) из атмосферы при минимизации выбросов из почвы. При правильном подходе эта практика может превратить сельскохозяйственные угодья в мощные поглотители углерода, помогая смягчить последствия изменения климата и обеспечить продовольствием население.

На мероприятии, модератором которого выступил сотрудник Посольства Великобритании Эльдар Латыпов, международные эксперты поделились историями успеха из других регионов. Профессор Боб Доэрти из Йоркского университета продемонстрировал, как Великобритания использует методы восстановительного сельского хозяйства для оживления своих продовольственных систем. Тем временем профессор Линдси Стрингер предстаивла уроки из опыта африканских и южноамериканских стран, где фермеры-новаторы расширяют применение климатически грамотных методов для адаптации к новым реалиям.

Участники также посмотрели документальный фильм “Шесть дюймов почвы”, рассказывающий о молодых британских фермерах, использующих методы регенерации для восстановления деградированных земель, защиты биоразнообразия и здоровья людей. Фильм послужил напоминанием о том, что наследие промышленного сельского хозяйства — эрозия почв, химический сток и утрата биоразнообразия — обратимо, если мы начнем действовать сейчас.

Туркменистан сталкивается с уникальными вызовами, включая засухи, деградацию земель, засоление и нехватку воды. Но восстановительное сельское хозяйство предлагает индивидуальные решения. Например, Рахманберди Ханеков из ФАО подчеркнул продолжающиеся усилия по управлению ландшафтами, подверженными засухе, с помощью комплексных стратегий в области природных ресурсов. Эти инициативы направлены на то, чтобы сделать сельское хозяйство устойчивым даже в суровых условиях.

Внедряя методы регенерации, Туркменистан может решать такие важные вопросы, как плодородие почв, сохранение водных ресурсов и адаптация к климату. Более того, эти методы соответствуют современным экологическим стандартам, что позиционирует страну как лидера в области устойчивого развития в Центральной Азии.

Конференция была посвящена не только теории, это был призыв к действию. Участники провели мозговой штурм, в ходе которого обсудили пути преодоления препятствий на пути внедрения восстановительного сельского хозяйства, таких как ограниченная осведомленность, недостаточная подготовка и первоначальные затраты. Директивным органам было настоятельно рекомендовано создать стимулы для фермеров, а частным лицам – поддерживать местные продукты питания, производимые экологически чистым способом.

В своем выступлении доктор Люси Крокфорд подчеркнула важность естественных процессов для получения более чистой воды, напомнив всем, что небольшие изменения, такие как посадка покровных культур или сокращение объема обработки почвы, могут принести большие результаты. Как отметила профессор Никола Рэндалл, переходный период может сопряжен с трудностями, но долгосрочные выгоды намного перевешивают их.

Восстановительное сельское хозяйство – это не просто тенденция; это движение, основанное на науке, традициях и инновациях. Это дает Туркменистану возможность подать пример, показав всему миру, что экономический рост и забота об окружающей среде могут идти рука об руку.

Начиная с оздоровления почв и заканчивая борьбой с изменением климата, каждый шаг на пути к регенеративному сельскому хозяйству приближает нас к более здоровой планете. И по завершении дискуссий стало совершенно ясно одно: семена перемен были посеяны. Благодаря самоотдаче, сотрудничеству и дальновидности Туркменистан — и, по сути, весь регион — может рассчитывать на будущее, в котором сельское хозяйство будет по-настоящему экологичным. /// nCa, 22 февраля 2025 г.