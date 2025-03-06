Премьер-министр Грузии начинает официальный визит в Туркменистан

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл сегодня в Туркменистан с официальным визитом, направленным на укрепление двусторонних отношений между двумя странами.

В международном аэропорту Ашхабада состоялась официальная церемония встречи Премьер-министра и его делегации. Ираклия Кобахидзе приветствовал вице-премьер Нокергулы Атагулыев.

По сообщению пресс-службы правительства Грузии, завтра премьер-министра Кобахидзе примет Президент Сердар Бердымухамедов.

В программу визита также включены переговоры в расширенном составе между членами Кабинета министров обеих стран. Эти обсуждения пройдут под совместным председательством первого вице-премьер-министра Грузии и заместителя Председателя Кабинета министров Туркменистана.

Ожидается, что по итогам этих переговоров будет подписано несколько соглашений о сотрудничестве между отраслевыми учреждениями в различных областях.

Премьер-министра Кобахидзе сопровождает высокопоставленная делегация, в состав которой входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр спорта Шалва Гоголадзе и руководитель Аппарата правительства Леван Жоржолиани. ///nCa, 6 марта 2025 г.