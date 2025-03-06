Логистический хаб в Термезе присоединяется к Глобальной сети поставок ООН

Международный многофункциональный транспортно-логистический хаб в Термезе был официально включен в Глобальную сеть поставок Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), что стало знаковым событием для глобальной гуманитарной логистики. Церемония, посвященная этому знаменательному событию, состоялась 11 февраля 2025 года, в ней приняли участие высокопоставленные официальные лица Узбекистана, Организации Объединенных Наций и международных гуманитарных организаций.

Созданный в 2022 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, Термезский хаб призван служить централизованной платформой для доставки гуманитарной помощи в Афганистан и другие регионы через ООО “Термез Карго Центр”. Выступая на мероприятии, Специальный представитель Президента Узбекистана по Афганистану И. Иргашев подчеркнул, что хаб в Термезе является символом международного сотрудничества, надежности и оперативности. Он не только служит укреплению цепочки гуманитарных поставок, но и способствует развитию региона, создавая новые возможности и рабочие места.

Включение Термеза в качестве восьмого международного склада в глобальную сеть УВКБ ООН подчеркивает его стратегическую важность. Расположенный на стыке Центральной и Южной Азии, Термез предлагает развитую транспортную и энергетическую инфраструктуру, квалифицированный персонал и близость к зонам кризиса, что делает его идеальным местом для операций быстрого реагирования. Глобальная сеть УВКБ включает семь складских комплексов, расположенных в Аммане (Иордания), Дубае (ОАЭ), Найроби (Кения), Аккре (Гана), Дуале (Камерун), Копенгагене (Дания) и Панама-Сити (Панама). Ежегодно через эту инфраструктуру обрабатываются ключевые предметы жизнеобеспечения (палатки, одеяла, кухонные наборы, медикаменты и др.) на сумму более $500 млн. для оперативного реагирования на гуманитарные кризисы. /// nCa, 6 марта 2025 г. [фото – Gazeta.uz]