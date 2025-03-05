Высокоскоростная диагностика и искусственный интеллект – новый Международный педиатрический центр в Ашхабаде революционизирует систему детского здравоохранения

Во вторник, 4 марта, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку по столице, ознакомившись с ходом строительства Международного педиатрического центра. Данный центр станет важной частью инфраструктуры системы здравоохранения страны.

Строительство центра, рассчитанного на 160 мест, началось в марте 2023 года.

Генеральный директор Дирекции международных медицинских центров Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана С. Аннаныязова доложила о текущем состоянии строительства, планируемых отделениях и используемых материалах.

Отличительной особенностью нового центра станет передовое медицинское оборудование, не имеющее аналогов в стране и регионе. Особое внимание будет уделено подготовке специалистов по таким направлениям, как неврология, эндокринология, ортопедия, аллергология и другие. Центр также будет оснащён новейшими кабинетами эндоскопии, функциональной и лучевой диагностики, микробиологии, психиатрии, аудиологии, гематологии, лабораториями патогистологии и операционными.

Одним из ключевых преимуществ центра станет высокоскоростная диагностика. Лабораторное оборудование позволит:

• Проводить полное обследование ребенка в течение одного часа

• Моментально выдавать необходимые результаты

• Использовать цифровые технологии и возможности искусственного интеллекта

В рамках рабочей поездки Аркадаг провёл совещание с участием генерального директора Дирекции международных медицинских центров Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, директора отделения интенсивной терапии Международного кардиологического центра, заместителя регионального директора турецкой компании «Gap inşaat Yatirim ve Diş Ticaret Anonim Şirketi», ответственной за строительство объекта, а также хякима города Ашхабад.

В ходе рабочего совещания прозвучали подробные отчёты о темпах строительства центра, видах используемых стройматериалов, а также о снабжении профильных объектов. Также сообщалось, что врачи, которые будут работать в новом Центре, получили опыт в ведущих клиниках мира, и их профессиональный уровень в своих областях повысился.

Комментируя доклады, Национальный Лидер Аркадаг отметил, что активное внедрение инновационных технологий и передового оборудования от всемирно известных компаний, широкая сеть современных учреждений здравоохранения и подготовка специалистов в крупнейших центрах мира позволяют в короткие сроки обеспечивать высокий уровень медицинских услуг, увеличить среднюю продолжительность жизни населения и в то же время способствуют гармоничному развитию детей.

На совещании также выступил хяким Ашхабада Р. Гандымов, доложивший о благоустройстве территории медицинского комплекса и мероприятиях по улучшению экологической обстановки в столице.

Заслушав отчёт, Аркадаг Бердымухамедов подчеркнул, что своевременная и качественная реализация проекта строительства Международного педиатрического центра позволит повысить уровень и качество лечения детей. Это свидетельствует о том, что забота о молодом поколении – одно из важных направлений государственной политики.

Центр расположится в южной части Ашхабада, среди ряда других современных медицинских учреждений, создавая комплексную систему оказания специализированной помощи детям и внося значительный вклад в развитие национальной системы здравоохранения.///nCa, 5 марта 2025 г.