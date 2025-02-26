Государственная стипендиальная программа Республики Корея на 2025 год: возможности для туркменских студентов

Национальный институт международного образования (NIIED) при Министерстве образования Республики Корея объявляет о начале приема заявок на Государственную стипендиальную программу магистратуры и докторантуры на 2025 год. Программа предоставляет уникальную возможность для граждан Туркменистана получить качественное образование в ведущих университетах Республики Корея.

Общая информация о программе

Государственная стипендиальная программа включает в себя:

– Обучение в магистратуре: 1 год изучения корейского языка + 2 года обучения по программе

– Обучение в докторантуре: 1 год изучения корейского языка + 3 года обучения по программе

Примечание: Кандидаты, имеющие сертификат TOPIK 5-го уровня или выше, освобождаются от годичного курса корейского языка.

Требования к кандидатам

Право на участие в программе имеют граждане Туркменистана в возрасте до 40 лет (родившиеся после 1 сентября 1985 года):

– Для магистратуры: лица, имеющие степень бакалавра или планирующие получить ее до 31 июля 2025 года

– Для докторантуры: лица, имеющие степень магистра или планирующие получить ее до 31 июля 2025 года

Процесс подачи заявки

– Срок подачи документов: с 10 февраля по 7 марта 2025 года

Способ подачи: личное посещение посольства Республики Корея в Туркменистане. Также документы можно отправить по почте (в случае невозможности личного посещения). Заявки по электронной почте не принимаются

Процесс отбора

– В рамках программы будет отобрано 6 кандидатов

– Результаты первого этапа отбора и дата собеседования будут объявлены после 14 марта 2025 года

Существует также университетский трек отбора на программу. В этом случае заявку необходимо подавать непосредственно в выбранный университет согласно его инструкциям. Посольство Республики Корея не участвует в процессе отбора по университетскому треку.

Контактная информация

Для получения дополнительной информации обращайтесь в посольство Республики Корея в Туркменистане:

– Телефон: +993-6585-7173

– Часы работы: с 9:00 до 18:00

Более подробная информация о Программе на сайте Посольства: https://overseas.mofa.go.kr/tm-ru/brd/m_9174/view.do?seq=761149 ///nCa, 26 февраля 2025 г.