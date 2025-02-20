ЕАБР: Туркменистан является крупнейшим получателем ПИИ из ОАЭ

Накопленные инвестиции ОАЭ в Евразийском регионе демонстрируют стабильный ежегодный рост с 2016 г. по первую половину 2024 г. Объем накопленных инвестиций ОАЭ вырос на 71% к 2016 г. и достиг 12,2 млрд долл. на конец первого полугодия 2024 г. За последние полтора года рост составил 18,4%. Такие данные приведены докладе Евразийского Банка Развития (ЕАБР) «Взаимные инвестиции на Евразийском континенте: новые и старые партнеры»

Основная часть этих инвестиций сосредоточена в странах Центральной Азии, доля вложений в данный регион остается стабильно высокой: 98% в 2016 г. и 96% на первое полугодие 2024 г. При этом проекты охватывают разные отрасли — энергетику, сырьевой сектор, строительство и прочие.

Согласно докладу, Туркменистан является крупнейшим получателем ПИИ из ОАЭ, на него приходится 65,4% от их общего объема, или 8 млрд долл., благодаря единственному, но крупнейшему проекту в регионе — разработке национальных нефтяных месторождений.

Узбекистан вышел на второе место среди стран-получателей инвестиций с долей 17,85% (2,2 млрд долл.) на конец первого полугодия 2024 г. за счет опережающей динамики роста. За последние полтора года вложения выросли в 3,3 раза, что указывает на активное развитие экономического сотрудничества между ОАЭ и Узбекистаном. Общее количество активных проектов — восемь.

Казахстан занимает третье место по объему накопленных ПИИ ОАЭ, получив 12,3% от общего объема, что составляет 1,5 млрд долл. С 2016 г. объем инвестиций в Казахстан увеличился в два раза, а к 2022 г. рост составил 12%.

Начата реализация крупномасштабного проекта в области возобновляемых источников энергии в Казахстане. ОАЭ будут разрабатывать проект строительства ветровой электростанции, первая фаза которого предусматривает ввод в эксплуатацию 500 МВт мощностей по выработке электроэнергии с возможным использованием системы ее накопления.

На сырьевые отрасли приходится 65,4% от общего объема инвестиций, или 8 млрд долл.

Электроэнергетический сектор имеет долю в 16,9% (2,1 млрд долл.). Он демонстрирует значительный рост объемов привлеченного капитала, особенно в последние полтора года — рост почти втрое. Общее количество активных проектов — девять.

Крупнейшие проекты ОАЭ в Евразийском регионе

Инвестиционное вложение компании Dragon Oil из ОАЭ в Туркменистан. С 2000 г. Dragon Oil ведет разработку нефтяных месторождений Джейтун и Джигалыбег на туркменском шельфе Каспийского моря. Общая сумма инвестиций на первое полугодие 2024 г. составила 8 млрд долл. Контракт на разработку был заключен в 2000 г. сроком на 25 лет, в 2022 г. его продлили до 2035 г.

Строительство многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза» в Астане, Казахстан, с участием компании Aldar Properties. Общий объем инвестиций составил 1,450 млн долл. на первую половину 2024 г., а общий бюджет проекта оценивается в 1,6 млрд долл. Строительство началось в 2010 г., а первые объекты были запущены в эксплуатацию в 2020–2021 гг.

Строительство солнечной электростанции Zarafshan Wind Farm в Навоийской области, Узбекистан, реализуемое компанией Mubadala. Общий объем инвестиций составил 540 млн долл. на первую половину 2024 г.

Модернизация Талимарджанской теплоэлектростанции (ТЭС) в Кашкадарьинской области Узбекистана с участием компании Mubadala. В проект было инвестировано 500 млн долл. в первой половине 2024 г. Целью проекта является покупка 80% доли в уставном капитале ТЭС с последующей модернизацией и расширением мощностей.

Доклад «Взаимные инвестиции на Евразийском континенте: новые и старые партнеры» содержит детальные сведения о масштабах, динамике, географической и отраслевой структуре накопленных взаимных прямых инвестиций между странами Евразийского региона, с одной стороны, и Китаем, Турцией, Ираном, странами Залива, с другой стороны, за период с 2016 г. по первое полугодие 2024 г. С полным текстом доклада можно ознакомиться здесь: https://eabr.org/analytics/special-reports/vzaimnye-investitsii-na-evraziyskom-kontinente-novye-i-starye-partnery/ ///nCa, 20 февраля 2025 г.