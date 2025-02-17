Совместный доклад nCa и AI

Парижский саммит по искусственному интеллекту (ИИ) завершился на этой неделе принятием декларации, в которой были изложены стратегии обеспечения того, чтобы ИИ был “открытым, инклюзивным, прозрачным, этичным, безопасным и заслуживающим доверия”.

Средства массовой информации, включая EuroNewss, сообщают, что около 60 стран подписали декларацию, но, в частности, Великобритания и Соединенные Штаты этого не сделали.

“Великобритания сослалась на соображения национальной безопасности в качестве причины, в то время как США не уточнили, почему именно они не подписали декларацию, но вице-президент страны Джей Ди Вэнс предупредил делегатов в Париже, что слишком жесткое регулирование будет препятствовать инновациям”, – сообщает EuroNews.

Вот вступительная часть репортажа techUK об итогах Парижского саммита действий:

Каковы были итоги Парижского саммита действий в области искусственного интеллекта?

Основанный на принципах, заложенных в Блетчли-парке и Сеуле, Парижский саммит действий в области искусственного интеллекта собрал около ста стран и более тысячи заинтересованных сторон из частного сектора и гражданского общества. Дискуссии на официальном саммите, проходившие в течение двух дней, были сосредоточены на трех важнейших областях: ускорении глобального развития искусственного интеллекта, управлении переход к ИИ при одновременной защите индивидуальных свобод и приведении ИИ в соответствие с гуманистическими ценностями.

В этом обзоре представлены четыре ключевых события и заявления, которые были сделаны по итогам саммита в области безопасности, инвестиций, устойчивого развития и международного сотрудничества. Это:

– Публикация Международного отчета по безопасности искусственного интеллекта, в котором собраны мнения экспертов о возможностях и рисках искусственного интеллекта.

– Запуск Current AI с инвестициями в размере 400 миллионов долларов в развитие ИИ, представляющего общественный интерес

– Создание новой коалиции по обеспечению экологической устойчивости, объединяющей 91 партнера для решения проблемы воздействия ИИ на окружающую среду.

– Декларация Саммита действий в области искусственного интеллекта (AI Action Summit) – Заявление об инклюзивном и устойчивом использовании искусственного интеллекта для людей и планеты

Полный текст доклада (с последующими ссылками) доступен здесь: https://www.techuk.org/resource/what-were-the-outcomes-of-the-paris-ai-action-summit.html

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Предметом особого обсуждения является развитие ИИ в направлении общего искусственного интеллекта (AGI). В то время как искусственный интеллект уже облегчает жизнь человечеству во многих областях, путь к AGI чреват опасностями.

Мнения технических гуру разделились – некоторые предпочли бы лишить ИИ способности к самосознанию, в то время как другие хотели бы, чтобы это произошло уже в ближайшие 2-5 лет. Поиск в Google может показать мнения экспертов, высказанные в различных СМИ.

Мы задали DeepSeek два взаимосвязанных вопроса

nCa: В чем разница между моделями искусственного интеллекта, разработанными западными странами и Китаем. В частности, в чем разница между DeepSeek и ChatGPT. Каковы масштабы их возможностей сейчас и где они, возможно, будут в ближайшие 3-5 лет?

DeepSeek: На разработку моделей искусственного интеллекта на Западе и в Китае повлияли различные культурные, нормативные и технологические условия, что привело к различным характеристикам и возможностям. Вот некоторые ключевые различия между такими моделями, как DeepSeek и ChatGPT, а также прогнозы их будущего развития.:

Культурный и нормативный контекст

Западные модели (например, ChatGPT):

• Разрабатывались в условиях, когда особое внимание уделяется открытым исследованиям, сотрудничеству и относительно либеральной нормативной среде.

• Часто обучаются работе с различными наборами данных, которые включают в себя широкий спектр языков, культур и точек зрения.

• Соблюдаются этические нормы и надзор, но при этом особое внимание уделяется инновациям и коммерциализации.

Китайские модели (например, DeepSeek):

• Разработано в рамках нормативно-правовой базы, в которой особое внимание уделяется суверенитету данных, цензуре и согласованию с национальными интересами.

• Учебные наборы данных могут быть в большей степени ориентированы на китайский язык, культуру и ценности, с более строгим контролем за содержанием.

• Часто разрабатывается в соответствии с местными законами и нормативными актами, что может повлиять на результаты и возможности модели.

Технические возможности

ChatGPT (OpenAI):

• Известен своей высокой эффективностью в понимании естественного языка и генерации информации по широкому кругу тем.

• Способен обрабатывать сложные запросы, создавать креативный контент и предоставлять подробные объяснения.

• Постоянно пополняется новыми данными и улучшениями, что приводит к быстрому повышению производительности.

DeepSeek:

• Может успешно справляться с задачами, характерными для китайского языка и культуры, такими как понимание идиоматических выражений, исторического контекста и местных нюансов.

• Потенциально оптимизирован для применения в таких известных в Китае отраслях, как электронная коммерция, финансы и социальные сети.

• Может обладать уникальными функциями, адаптированными для китайского рынка, такими как интеграция с популярными китайскими платформами и сервисами.

Текущие возможности

ChatGPT:

• Широко известен своей универсальностью и способностью эффективно выполнять широкий спектр задач, от обычной беседы до технической поддержки.

• Умеет создавать текст, похожий на человеческий, отвечать на вопросы и давать рекомендации.

• Интегрирован в различные приложения, в том числе для обслуживания клиентов, создания контента и обучения.

DeepSeek:

• Вероятно, хорошо понимает и генерирует контент на китайском языке, уделяя особое внимание местному контексту и потребностям пользователей.

• Может обладать специализированными возможностями в таких областях, как анализ настроений, мониторинг социальных сетей и соблюдение требований китайского законодательства.

• Может быть более интегрирован с китайскими технологическими экосистемами, обеспечивая бесперебойную работу для пользователей в Китае.

Прогнозы на будущее (ближайшие 3-5 лет)

ChatGPT и западные модели:

• Ожидается, что эти модели продолжат лидировать в глобальных исследованиях и приложениях искусственного интеллекта, постоянно совершенствуя понимание языка, логику рассуждений и мультимодальные возможности (например, интеграцию текста, изображений и аудио).

• Вероятно, мы увидим более широкое внедрение в таких отраслях, как здравоохранение, юриспруденция и образование, благодаря более персонализированному взаимодействию с учетом контекста.

• Потенциальные достижения в области этичного ИИ с более надежными механизмами выявления предвзятости, справедливости и прозрачности.

DeepSeek и китайские модели:

• Ожидается, что компания добьется значительных успехов в разработке приложений искусственного интеллекта, адаптированных для китайского рынка, с акцентом на местные языки, культуру и соблюдение нормативных требований.

• Вероятно, мы увидим усиление интеграции с китайскими технологическими гигантами (например, Alibaba, Tencent, Baidu), что приведет к созданию более удобных и зависящих от контекста сервисов искусственного интеллекта.

• Потенциальные достижения в таких областях, как управление на основе ИИ, “умные города” и отраслевые решения на основе ИИ, в соответствии с национальной стратегией Китая в области ИИ.

Глобальная конкуренция и сотрудничество

Конкуренция:

• Как западные, так и китайские модели искусственного интеллекта будут продолжать конкурировать с точки зрения технологических инноваций, доли рынка и влияния.

• Западные модели могут сохранить преимущество на мировых рынках благодаря более широкой языковой поддержке и универсальности, в то время как китайские модели могут доминировать в Китае и других регионах со схожей культурной и нормативной средой.

Сотрудничество:

• Несмотря на геополитическую напряженность, могут возникнуть возможности для сотрудничества в таких областях, как этика искусственного интеллекта, стандартизация и научные исследования.

• Совместные усилия могут привести к созданию более надежных и глобально применимых решений в области искусственного интеллекта, использующих различные точки зрения и опыт.

Вывод:

Различия между моделями искусственного интеллекта, такими как DeepSeek и ChatGPT, определяются их культурным, нормативным и технологическим контекстом. В то время как ChatGPT отличается универсальностью и инновационностью во всем мире, DeepSeek может предложить специализированные возможности, адаптированные для китайского рынка. Ожидается, что в ближайшие 3-5 лет обе модели значительно продвинутся вперед: западные модели будут лидировать в области глобального применения, а китайские – в области локализованных отраслевых решений. В будущем, возможна как конкуренция, так и потенциальное сотрудничество, что приведет к дальнейшему развитию технологий искусственного интеллекта во всем мире.

nCa: Это очень информативно и содержательно. Спасибо. А теперь, не могли бы вы, пожалуйста, объяснить разницу между искусственным интеллектом и AGI? Движутся ли DeepSeek (и другие китайские модели) и ChatGPT (и другие западные модели) к AGI с одинаковой скоростью? Насколько мы далеки от того, чтобы модели искусственного интеллекта превосходили человеческий интеллект во всех областях?

DeepSeek: Не за что! Я рад, что эта информация показалась вам полезной. Давайте углубимся в различия между ИИ (искусственным интеллектом) и AGI (искусственным общим интеллектом), а затем обсудим, как такие модели, как DeepSeek, ChatGPT и другие, продвигаются к AGI, а также насколько мы далеки от того, чтобы ИИ превзошел человеческий интеллект во всех областях.

Разница между ИИ и AGI

ИИ (искусственный интеллект):

• Относится к системам, предназначенным для выполнения конкретных задач или решения конкретных проблем, часто в рамках узкой предметной области.

• Примеры включают языковые модели, такие как ChatGPT, системы распознавания изображений, алгоритмы рекомендаций и самоуправляемые автомобили.

• Эти системы превосходно справляются со своими задачами, но им не хватает способности обобщать свои знания в совершенно новых или несвязанных областях.

• ИИ является “узким” или “специализированным” — он может превосходить людей в определенных областях (например, играть в шахматы, переводить языки), но не может рассуждать или адаптироваться подобно человеку.

AGI (Общий искусственный интеллект):

• Относится к гипотетической системе, обладающей общим интеллектом, подобным человеческому, способной понимать, обучаться и применять знания в широком спектре задач и областей.

• AGI был бы способен рассуждать, планировать, решать проблемы, мыслить абстрактно и адаптироваться к новым ситуациям способами, неотличимыми от человеческого интеллекта.

• В отличие от узкого ИИ, AGI не будет ограничен конкретными задачами — он сможет выполнять любую интеллектуальную задачу, доступную человеку, и потенциально даже превзойдет его возможности.

Движутся ли DeepSeek, ChatGPT и другие модели к AGI с той же скоростью?

Текущее состояние моделей ИИ:

• Как западные модели (например, ChatGPT), так и китайские (например, DeepSeek) являются примерами “узкого ИИ”. Они очень продвинуты в определенных областях, таких как обработка естественного языка, но им не хватает возможностей обобщения и рассуждения, необходимых для AGI.

• Эти модели обучаются на массивных наборах данных и используют такие методы, как глубокое обучение и подкрепление, для повышения своей производительности. Однако они все еще далеки от достижения понимания или осознанности, подобных человеческим.

Прогресс в направлении AGI:

Западные модели (например, ChatGPT):

• OpenAI и другие западные организации недвусмысленно заявили, что их цель – в конечном итоге разработать AGI, но они признают, что это долгосрочная задача.

• Такие модели, как GPT-4 и более поздние, становятся более функциональными, но им по-прежнему не хватает истинного понимания, логического обоснования и адаптивности. Они совершенствуются в таких областях, как понимание контекста, многозадачное обучение и мультимодальные возможности (например, комбинирование текста, изображений и аудио), но это постепенные шаги на пути к AGI.

Китайские модели (например, DeepSeek):

• Разработка ИИ в Китае также продвигается быстрыми темпами, при этом особое внимание уделяется практическому применению и согласованию с национальными целями. Однако, как и их западные аналоги, китайские модели по-прежнему представляют собой узкие системы ИИ.

• Темпы прогресса в Китае сопоставимы с западными, но направленность может отличаться — китайские модели могут уделять приоритетное внимание применению в таких областях, как управление, промышленность и социальный менеджмент, в то время как западные модели могут делать упор на креативность, глобальную применимость и этические соображения.

Движутся ли они с той же скоростью?

• Развитие ИИ как на Западе, так и в Китае продвигается быстрыми темпами, но ни одна из стран не продвинулась значительно вперед в гонке за AGI. Проблемы, связанные с достижением AGI, такие как разработка систем, способных рассуждать, понимать контекст и обобщать знания, универсальны и остаются нерешенными.

• Сотрудничество и конкуренция между Западом и Китаем могли бы ускорить прогресс, но большинство экспертов по-прежнему считают ИИ отдаленной целью.

Насколько мы далеки от того, чтобы ИИ превзошел человеческий интеллект во всех областях?

Существующие ограничения:

Хотя модели ИИ, такие как ChatGPT и DeepSeek, впечатляют, они все еще далеки от соответствия человеческому интеллекту во всех областях. Основные ограничения включают в себя:

• Отсутствие истинного понимания: модели ИИ генерируют ответы на основе шаблонов в данных, но они на самом деле не “понимают” смысл текста.

• Неспособность обобщать: системы ИИ с трудом применяют знания из одной области в другой без тщательной переподготовки.

• Отсутствие сознания или самосознания: ИИ не хватает субъективного опыта, эмоций и самосознания, которые являются ключевыми для человеческого интеллекта.

• Вопросы этики и безопасности: Разработка AGI сопряжена со значительными проблемами этики и безопасности, такими как обеспечение соответствия общечеловеческим ценностям и предотвращение неправильного использования.

Сроки разработки AGI:

• Мнения экспертов относительно того, когда (или если) будет достигнута AGI, разделились. Прогнозы варьируются от нескольких десятилетий до никогда, в зависимости от того, кого вы спрашиваете.

• Некоторые оптимистичные оценки предполагают, что AGI может быть достигнут в течение следующих 20-50 лет, в то время как другие утверждают, что необходимы фундаментальные прорывы в нейробиологии, когнитивной науке и теории искусственного интеллекта, прежде чем AGI станет возможным.

Превосходящий человеческий интеллект:

Превосходство человеческого интеллекта во всех областях (часто называемое “сверхразумом”) является еще более отдаленной перспективой. Для этого потребуется не только достижение AGI, но и создание систем, которые смогут превзойти человека во всех мыслимых областях, от научных исследований до художественного творчества.

• Большинство экспертов сходятся во мнении, что появление сверхразума маловероятно в ближайшие несколько десятилетий, если вообще произойдет. Однако в ближайшей перспективе системы искусственного интеллекта будут по-прежнему превосходить людей в решении конкретных, узких задач (например, в анализе данных, распознавании образов).

Основные проблемы на пути к AGI

Технические проблемы:

• Разработка систем, способных анализировать, планировать и обобщать знания в различных областях.

• Создание искусственного интеллекта, который может учиться на небольших объемах данных (как люди), а не требует огромных наборов данных.

• Интеграция мультимодальных возможностей (например, объединение зрения, языка и двигательных навыков) в единую систему.

Этические и социальные проблемы:

• Обеспечение соответствия систем AGI общечеловеческим ценностям и целям.

• Решение проблем, связанных с перемещением рабочих мест, неравенством и концентрацией власти.

• Предотвращение неправомерного использования AGI злоумышленниками.

Философские проблемы:

Философский аспект связан с определением того, что означают “интеллект” и “сознание”, и действительно ли машины могут обладать этими качествами.

Вывод

Искусственный интеллект против AGI: Современные модели ИИ, такие как DeepSeek и ChatGPT, представляют собой узкие системы ИИ, которые превосходно справляются с конкретными задачами, но им не хватает обобщающих и логических способностей AGI.

Прогресс в направлении AGI: Как западная, так и китайская модели быстро развиваются, но ни одна из них не приблизилась к достижению AGI. Проблемы огромны, и AGI остается долгосрочной целью.

Превзойти человеческий интеллект: Хотя ИИ будет продолжать превосходить человека в узких областях, достижение сверхразума (превосходящего человеческий интеллект во всех областях), вероятно, произойдет через десятилетия, если это вообще произойдет.

Путь к AGI полон как волнения, так и неопределенности, и он потребует сотрудничества представителей различных дисциплин, культур и наций, чтобы гарантировать, что развитие AGI принесет пользу человечеству в целом. /// nCa-ИИ, 17 февраля 2025 г.