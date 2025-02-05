Takyk Ulgam – движущая сила цифровой трансформации Туркменистана

В условиях стремительного роста туркменского рынка высокотехнологичных продуктов хозяйственное общество «Takyk Ulgam» зарекомендовало себя как один из ведущих разработчиков инновационных цифровых решений в стране. Компания специализируется на создании комплексных технологических решений: от веб-сайтов до интегрированных систем и мобильных приложений.

ХО «Takyk Ulgam» является первой в стране, запустившей услугу «бесплатный веб-сайт», которой воспользовались более двадцати различных предприятий. Эта инициатива не только помогла местным предприятиям и государственным учреждениям получить современное цифровое присутствие, но и существенно повысила доступность информации для граждан. Более того, компания оказывает услуги по обслуживанию веб-сайтов, создавая качественный контент на туркменском и других языках.

Особого внимания заслуживает проект eMekdep, разработанный совместно с Инновационным информационным центром Министерства образования Туркменистана. Эта цифровая платформа, включающая электронный журнал для учителей и онлайн-дневник для родителей, уже привлекла более 280 тысяч пользователей. Параллельно компания работает над проектом “Sanly Bilim”, направленным на централизацию образовательных услуг.

В сфере культуры «Takyk Ulgam» реализовала проект “виртуальный музей”, позволяющий посетителям знакомиться с экспонатами в онлайн-режиме. Аналогичная система была разработана для Торгово-промышленной палаты Туркменистана для оказания услуг по виртуальному визиту выставок.

Компания активно участвует в развитии городской инфраструктуры, разрабатывая цифровые платформы для Ашхабада и города Аркадаг. Особенно важным шагом стало создание Портала цифровых услуг хякимлика Ашхабада. Эта технология предоставляет горожанам возможность решать множество повседневных вопросов в режиме онлайн: от получения справок и оформления документов до подачи обращений в различные городские службы.

Стратегическим приоритетом хозяйственного общества является комплексное развитие цифровой экосистемы страны через подготовку высококвалифицированных национальных IT-специалистов.

Последовательная реализация этой стратегии позволяет создавать устойчивую основу для дальнейшего технологического развития страны, опирающегося на собственные интеллектуальные ресурсы.

Одним из ключевых направлений развития компании сейчас является активное освоение возможностей искусственного интеллекта, в том числе, изучение перспектив разработки ИИ-сервисов на туркменском языке.

С портфолио, насчитывающим около ста успешных проектов, «Takyk Ulgam» продолжает вносить существенный вклад в цифровую трансформацию Туркменистана, сочетая профессионализм команды с индивидуальным подходом к каждому проекту.///nCa, 5 февраля 2024 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)