Туркменистан изучает возможности сотрудничества с землей Саар, Германия

Консул Туркменистана в ФРГ Мурад Озбекбаев 28-30 января 2025 года совершил рабочий визит в федеральную землю Саар, Германия. Целью визита было укрепление двусторонних отношений и изучение потенциальных каналов сотрудничества.

Во время встречи в Саарбрюккене с Дэвидом Линдеманном, статс-секретарем по европейским делам, главой Государственной канцелярии земли Саар, обе стороны подчеркнули важность развития межрегиональных контактов.

Обсуждения были сосредоточены на налаживании механизмов сотрудничества между Туркменистаном и землей Саар. В этом контексте состоялся обмен мнениями о возможностях организации двусторонних визитов на различных уровнях, а также проведения совместных мероприятий в экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Озбекбаев также проинформировал представителей правительства Саара о международных мероприятиях, посвященных 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и объявлению 2025 года “Международным годом мира и доверия”.

В ходе отдельных встреч с членом правления Торгово-промышленной палаты Саар Оливером Шмиттом и руководителем отдела по внешней торговле данной ТПП Оливером Гроллем, стороны рассмотрели возможности установления деловых контактов, в частости между деловыми кругами Туркменистана и Саара.

В ходе переговоров были обозначены несколько потенциальных направлений сотрудничества, включая энергетику, машиностроение, фармацевтику и сферу высоких технологий, двусторонние визиты и совместные мероприятия.

Примечательной стала встреча с членом Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, заслуженным коневодом Туркменистана, директором коневодческой фирмы «Jacob Pferdezucht GbR» Катариной Якоб. Стороны обсудили вопросы развития конного спорта, а также уделили внимание предстоящим мероприятиям, связанным с Национальным праздником туркменского скакуна, и участием ахалтекинских коней в международных соревнованиях за рубежом, в частности, в Германии. ///nCa, 4 февраля 2025 г.