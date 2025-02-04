Румынская ассоциация умных городов заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном

4 февраля 2025 года состоялась встреча Посла Туркменистана в Румынии А.Аннаева с Председателем Румынской ассоциации умных городов (РАУГ) Эдуардом Думитраску для обсуждения потенциальных областей сотрудничества.

Ассоциация РАУГ начала свою работу в 2016 году. Она объединяет экспертов и профессионалов из разных областей, имеющих отношение к индустрии умного города, а также имеет более 300 партнеров.

Эдуард Думитраску сообщил, что ассоциация ведет исследовательские работы в проекте НЕОМ в Саудовской Аравии и подчеркнул открытость румынской стороны к сотрудничеству с международными партнерами с целью реализации совместных проектов для создания не только умных, но и когнитивных и продвинутых городов.

Далее туркменская сторона провела презентацию города Аркадаг, рассказав о значимости проводимых реформ в Туркменистане и о ходе работ, осуществляемых в городе Аркадаг по инициативе Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на основе концепции «умный город».

Председатель РАУГ в своем выступлении изъявил желание предпринять конкретные шаги по налаживанию стратегического партнерства с Туркменистаном, в том числе с целью позиционирования города Аркадага как глобальную модель совершенства городской жизни.

Туркменская сторона обратила внимание участников встречи на провозглашение в Туркменистане 2025 года «Международным годом мира и доверия», что прекрасно отражает атмосферу стабильности, роста и партнерства, которая необходима для привлечения глобальных инвестиций.

В этой связи поддержав инициативу РУАГ, Посол рассказал о Международном форуме по инвестициям в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана» (ITF2025), который состоится 17 – 19 марта 2025 года в Ашхабаде.

Эдуард Думитраску выразил благодарность за приглашение принять участие в данном форуме, назвав мероприятие стратегической платформой для укрепления значимых партнерских отношений и изучения инвестиционных возможностей в динамичной экономике Туркменистана. ///nCa, 4 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)