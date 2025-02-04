Делегация Туркменистана посетила Эфиопию: укрепление международных связей

С 31 января по 2 февраля 2025 года делегация Туркменистана во главе с Председателем Демократической партии Туркменистана А.Сердаровым совершила рабочий визит в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия, сообщает МИД Туркменистана.

Участие во Втором Конгрессе «Партии Процветания»

В ходе визита, состоявшегося по приглашению руководства правящей партии этой страны – «Партии Процветания», туркменская делегация приняла участие во Втором Конгрессе партии, проходившем в г. Аддис-Абеба.

Выступивший с поздравительной речью в рамках мероприятия Председатель Демократической партии Туркменистана ознакомил участников с проводимой политической работой партии. Также, глава делегации Туркменистана призвал эфиопскую сторону рассмотреть возможность установления и, в дальнейшем развития связей между Демократической партией Туркменистана и «Партией Процветания» Эфиопии.

Встречи на высоком уровне

На полях Конгресса была проведена короткая встреча делегации Туркменистана с руководителями «Партии Процветания», в ходе которой туркменская сторона поздравила с успешным проведением данного мероприятия.

Особое значение имела встреча делегации Туркменистана с Государственным министром иностранных дел Эфиопии Мисгану Арга Моачем. Стороны обсудили перспективы партнерства между Туркменистаном и Эфиопией, а также пути придания нового импульса двустороннему сотрудничеству. В ходе встречи государственному министру было передано официальное приглашение на предстоящий Форум Международного года мира и доверия, адресованное Президенту Эфиопии.

Прием у Президента Эфиопии

Ключевым событием визита стало принятие туркменской делегации Президентом Эфиопии Тайе Ацке-Селассие. А. Сердаров передал эфиопскому лидеру приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Тайе Ацке-Селассие выразил глубокую признательность за теплые приветствия и ответил дружественными пожеланиями.

Кроме того, эфиопский лидер выразил благодарность за приглашение на Международный форум. ///nCa, 4 февраля 2025 г.