«Нейтралитет Туркменистана и мирные инициативы» ключевые темы интервью на «Kanal Avrupa»

В выпуске программы «Актуальные вопросы Брюсселя» на европейском телеканале Kanal Avrupa от 1 февраля обсуждались политика нейтралитета и мирные инициативы Туркменистана. В рамках передачи выступили туркменский дипломат, второй секретарь Посольства Туркменистана в Брюсселе Марал Рахымова, которая подключилась по видеосвязи, а также член бельгийского института Diplomatic World, соучредитель журнала Eurasia focus, корреспондент Bruxelles Korner и независимый эксперт по охране окружающей среды, специализирующийся на истории Центральной Азии, Дерья Сойсал.

В интервью европейскому телеканалу Дерья Сойсал подчеркнула уникальное дипломатическое положение Туркменистана. В ходе беседы она отметила, что Туркменистан является единственным нейтральным государством среди тюркоязычных стран, что делает его важным фактором региональной стабильности и миротворчества в Центральной Азии.

Г-жа Сойсал акцентировала внимание на том, что статус постоянного нейтралитета Туркменистана представляет собой редкое дипломатическое достижение, признанное международным сообществом. «Количество нейтральных стран в мире и без того довольно ограничено, а Туркменистан выделяется своим приверженностью к миру и стабильности», – отметила эксперт.

По словам Дерьи Сойсал, Туркменистан играет ключевую роль в разрешении важных региональных вопросов. Также эксперт подчеркнула важность миротворческой роли Туркменистана в решении кризисных ситуаций в Афганистане. Страна на протяжении многих лет оказывает гуманитарную помощь и содействует стабильности в этом соседнем государстве. Г-жа Сойсал отметила, что Туркменистан выступал посредником в переговорах между конфликтующими сторонами в гражданской войне в Таджикистане, что подтверждает его репутацию как миротворческой страны.

Дерья Сойсал выделила, что Центральная Азия занимает стратегически важное положение на геополитической карте мира. Она напомнила, что английский географ Хэлфорд Макиндер назвал этот регион «сердцевиной мира» (Heartland), и в свете глобальных экономических сдвигов его значение только возрастает.

Особое внимание эксперт уделила тому, что в последние годы, в условиях геополитических изменений, страны Европейского Союза стали проявлять повышенный интерес к Центральной Азии. Регион рассматривается как стратегический партнер благодаря своим богатым запасам природных ресурсов, включая редкоземельные металлы и энергоносители.

Г-жа Сойсал подчеркнула, что растущая роль Туркменистана в международной дипломатии свидетельствует о его приверженности стабильности и мирному развитию региона. Это делает страну надежным партнером для государств Центральной Азии, Европейского Союза и других мировых игроков.

В дополнение к этому, в ходе недавнего выступления в программе «Актуальные вопросы Брюсселя» на телеканале Kanal Avrupa туркменский дипломат, второй секретарь Посольства Туркменистана в Брюсселе, Марал Рахымова подчеркнула неизменную приверженность Туркменистана делу укрепления мира во всем мире, особенно в рамках Международного года мира и доверия. Она отметила, что 2025 год станет значимым для Туркменистана, так как страна будет отмечать 30-ю годовщину своего постоянного нейтралитета в Международный год мира и доверия.

Марал Рахымова напомнила о телефонном разговоре Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого Туркменистан подтвердил свою приверженность глобальному миру. Она подчеркнула, что Туркменистан представил всеобъемлющую концепцию и приоритеты на Международный год мира и доверия, уделяя особое внимание вопросам безопасности, устойчивого развития и гуманитарного сотрудничества.

Туркменский дипломат отметила продвижение нейтралитета как важное направление и эффективный инструмент миротворчества. Она рассказала о том, что Туркменистан предложил предоставить нейтральным государствам статус приоритетных партнеров в миротворческих инициативах ООН, включая создание двух миротворческих центров в Туркменистане для содействия диалогу и предотвращения конфликтов.

В заключение своих выступлений гости телепередачи отметили позитивную роль Туркменистана и его инициативы в международных отношениях, направленные на создание более мирного и безопасного мира.///nCa, 3 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)

https://eurasiafocus.com/maral-rahymova-diplomate-turkmene-a-presente-les-politiques-de-paix-du-turkmenistan-a-la-television/

https://eurasiafocus.com/linterview-de-derya-soysal-sur-lasie-centrale-pour-la-chaine-kanal-avrupa/

https://barinajans.com/kose-yazilari/derya_soysals_interview_on_central_asia_for_the_kanal_avrupa_channe-153.html

https://barinajans.com/kose-yazilari/turkmen_diplomat_highlights_turkmenistans_commitment_to_global_peace_in_kanal_avrupa_tv_channel_interview-159.html

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