В 2024 году Турция установила рекорды в сфере туризма, приняв 62,2миллиона туристов и заработав 61,1 миллиарда долларов США

Nevsehir Cappaddocia-Fairy Chimneys, Cappadocia Hot Air Baloon

Турция показала рост числа посетителей на 9,8% по сравнению с предыдущим годом и приняла 62 269 890 посетителей в 2024 году, что на 20,3% больше по сравнению с 2019 годом, до пандемии. Этот показатель также позволил Турции превзойти свои цели, объявленные ранее в 2024 году, на уровне 60 миллионов посетителей, и 61 миллион посетителей, обновленный в октябре того же года. Кроме того, Турция заработала 61,1 миллиарда долларов США в качестве дохода от туризма, что на 8,3% больше, чем в предыдущем году. В целом, 2024 год стал самым успешным для Турции в сфере туризма.

Европа, Ближний Восток и Центральная Азия остаются основными рынками источниками для Турции, в то время как новые рынки, такие как Америка, Индия и Китай, показали значительный рост в 2024 году.

Россия, Германия и Великобритания остаются тремя крупнейшими рынками источниками для Турции, при этом рост числа посетителей из новых рынков составил 8,1% для США, 65,1% для Китая и 20,7% для Индии.

Международные посетители в среднем проводили 10,7 дней в Турции, а доход на одного посетителя составил 972 доллара США. Согласно данным Всемирной туристической организации ООН, Турция входит в пятерку самых посещаемых стран мира в 2023 году.///nCa, 1 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)