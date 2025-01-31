Железнодорожники Казахстана, Туркменистана, России и Ирана обсудили увеличение объёмов перевозок по маршруту Север — Юг

В Алматы завершилась двухдневная встреча представителей Железных дорог Исламской Республики Иран, АО «НК «Қазақстан темір жолы» (KTZ, Казахстанские железные дороги), ОАО «Российские железные дороги» и Агентства «Туркмендемирёллары» (Туркменские железные дороги).

В ходе обсуждения были подведены итоги перевозок грузов по территории Казахстана через пограничную станцию Болашак. В 2024 году объем перевозок по данному направлению составил 1,6 млн тонн грузов, сообщает пресс-служба KTZ.

Особое внимание было уделено вопросам повышения привлекательности международного транспортного коридора Север—Юг.

На встрече были рассмотрены благоприятные сквозные тарифные условия для перевозок по территориям России, Казахстана, Туркменистана и до иранского порта Бендер-Аббас.

По итогам совещания стороны выразили готовность к увеличению объёмов перевозок по данному маршруту и дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества.

В завершение встречи был подписан протокол о достигнутых договорённостях.///nCa, 31 января 2025 г.