ПРООН и Туркменстат укрепляют потенциал в области транспортной статистики

Программа развития ООН (ПРООН) и Государственный комитет Туркменистана по статистике (Туркменстат) совместно провели тренинги по транспортной статистике для сотрудников Туркменстата 30 и 31 января 2025 года.

Тренинги были направлены на совершенствование методов сбора и анализа данных по автомобильному транспорту. Участники изучили новые подходы к расчету общего количества пассажиров и объема грузоперевозок. Особое внимание было уделено пониманию ключевых показателей транспортной статистики, обеспечению более точного охвата данных и устранению пробелов в существующих записях.

«В прошлом году ПРООН совместно с национальными партнерами организовала выборочное обследование грузовых и пассажирских перевозок по всей стране. Результаты данного обследования позволят улучшить информационную базу для расчета показателей транспортной статистики по пассажиро- и грузообороту», — отметила Светлана Силаева, международный эксперт ПРООН. «Мы также смогли получить стоимостные показатели объема ненаблюдаемых перевозок по индивидуальному автотранспорту».

Данные тренинги способствовали повышению квалификации специалистов Туркменстата, обеспечивая более надежный сбор и анализ данных для принятия обоснованных решений в транспортном секторе. ///nCa, 31 января 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркментстан)