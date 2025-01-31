Обсуждены успехи в развитии лабораторных служб здравоохранения Туркменистана

31 января 2025 г, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана при поддержке Странового офиса ВОЗ в Туркменистане организовало совещание по обсуждению прогресса реализации национальной политики, стратегического и оперативного планов развития лабораторной службы сектора здравоохранения. Встреча была посвящена рассмотрению прогресса реализации «Оперативного плана развития лабораторной службы сектора здравоохранения Туркменистана на период 2022-2024 годы», а также разработки нового плана мероприятий для укрепления потенциала национальной лабораторной службы сектора здравоохранения.

В совещании приняли участие члены Национальной рабочей группы по вопросам лабораторной службы из Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Государственной службы «Туркменстандартлары», Государственного эталонного центра, Государственной ветеринарной службы МСХи ООСТ и медицинские работники из г. Аркадаг, и велаятов Ахал, Балкан, Дашогуз, Лебап и Мары.

В ходе встречи участники провели обсуждения и совместные сессии с целью внести вклад в улучшение лабораторных услуг в Туркменистане. Они участвовали в оценке прогресса реализации «Оперативного плана развития лабораторной службы сектора здравоохранения Туркменистана на период 2022-2024 годы» и начали разработку нового проекта Оперативного плана. Этот новый план будет основан на достижениях текущего плана и определит стратегические приоритеты на ближайшие годы.

Мероприятие было проведено при поддержке проекта «Профилактика, готовность и реагирование на пандемии в рамках инициативы «Единое Здоровье» в странах Центральной Азии.»

Страновой офис ВОЗ в Туркменистане подтверждает свою приверженность поддержке Туркменистана в укреплении его системы здравоохранения и обеспечении доступа к качественным лабораторным услугам для всех. ///nCa, 31 января 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)